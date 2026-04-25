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城市祈禱餐會成藍營主場 侯友宜拉抬李四川 蘇巧慧顯尷尬

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市城市祈禱午餐會，新北藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場。記者黃義書／攝影
新北市城市祈禱午餐會，新北藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場。記者黃義書／攝影

基督教文教交流協會今在新店舉辦2026年新北市城市祈禱午餐會，今除邀請新北市長侯友宜出席外，包括藍綠新北市長參選人李四川蘇巧慧也到場，就連資深媒體人趙少康也在列，因會場多數為藍營要角，形同藍營主場，蘇巧慧出席略顯尷尬，會後媒體詢問蘇是否有被「二打一」，蘇巧妙回指繼續努力，讓市民看到她為新北市帶來的改變。

2026九合一選舉

今早侯友宜及李四川一同進入會場，同黨立委洪孟楷及羅明才等人也都出席活動，稍晚蘇巧慧也前來同桌，李四川與蘇巧慧在禱告會場雖坐同桌但未交談，席間也沒任何互動，僅在離去時相互握手。主辦單位則僅邀侯友宜上台致詞。

侯友宜在致詞時表示，新北許多弱勢孩子課業靠著教友們協助，更對公益活動出錢出力，他每年出席活動就是要表達最深刻的感謝，更提及教會給他很多的力量，強調新北市要把棒子交給做實事的人，踏實做事的人，讓城市更加偉大。

在禱告會過程中，許多牧師紛紛讚揚侯友宜在新北八年的政績，為新北帶來許多正向改變，讓今日的禱告會猶如藍營主場優勢。

李四川說，自己是做工程出身，最了解「踏實做事」的價值，也深知市政建設需要一步一腳印的累積。他特別感謝新北各區聯禱會及眾多教會長期以來對弱勢族群、孩童課業的無私奉獻，為新北注入安定的力量，未來秉持「少說話、多做事」的務實精神，結合宗教界愛的力量，持續推動新北向前發展。

媒體詢問蘇巧慧，今天李和侯合體，是否覺得被他們「二打一」，蘇巧慧回說，每個競選團隊都有各自成員，大家就各自努力，她的團隊也會繼續努力，讓市民看到我們能為新北市帶來的改變。

蘇巧慧也稱，因今天座位的關係，大家沒有辦法有太多的互動，但她相信大家都是抱持著「為新北好」的心情。

新北市城市祈禱午餐會，新北藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場。記者黃義書／攝影
新北市城市祈禱午餐會，新北藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場。記者黃義書／攝影

新北市城市祈禱午餐會，新北市長侯友宜及藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場。記者林媛玲／攝影
新北市城市祈禱午餐會，新北市長侯友宜及藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場。記者林媛玲／攝影

新北市城市祈禱午餐會，新北藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場，但分隔幾個座位。記者黃義書／攝影
新北市城市祈禱午餐會，新北藍綠市長參選人李四川及蘇巧慧都到場，但分隔幾個座位。記者黃義書／攝影

李四川 蘇巧慧 侯友宜

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