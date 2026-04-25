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盧秀燕到板橋合體李四川 蘇巧慧這麼說
年底選戰升溫，藍營最強母雞、台中市長盧秀燕今午將抵達新北板橋與黨籍市長參選人李四川合體參拜廟宇、吃小吃。盧稱假日輔選理所當然，只要好的人選，她都會公平推薦。
2026九合一選舉
李四川競辦表示，盧秀燕市長是非常優秀的行政首長，治理能力深獲民眾好評，許多新北市民也相當欣賞她，不只今天，未來還會有許多機會與盧市長針對城市治理的願景深入交流，跨縣市共好。
針對盧秀燕今午將與李四川合體，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，新北真的很大，她自己覺得還需要更多努力，希望有更多時間在新北走透透，但如果真的行有餘力，未來也會跟其他縣市候選人互動或交流，畢竟台灣就是一日生活圈，各個城市之間的互動都很正常，希望不同城市間的交流，可讓台灣更好。
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