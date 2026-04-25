快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕到板橋合體李四川 蘇巧慧這麼說

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早與國民黨新北市長參選人李四川均出席城市祈禱餐會。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早與國民黨新北市長參選人李四川均出席城市祈禱餐會。記者黃義書／攝影

年底選戰升溫，藍營最強母雞、台中市長盧秀燕今午將抵達新北板橋與黨籍市長參選人李四川合體參拜廟宇、吃小吃。盧稱假日輔選理所當然，只要好的人選，她都會公平推薦。

2026九合一選舉

李四川競辦表示，盧秀燕市長是非常優秀的行政首長，治理能力深獲民眾好評，許多新北市民也相當欣賞她，不只今天，未來還會有許多機會與盧市長針對城市治理的願景深入交流，跨縣市共好。

針對盧秀燕今午將與李四川合體，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，新北真的很大，她自己覺得還需要更多努力，希望有更多時間在新北走透透，但如果真的行有餘力，未來也會跟其他縣市候選人互動或交流，畢竟台灣就是一日生活圈，各個城市之間的互動都很正常，希望不同城市間的交流，可讓台灣更好。

盧秀燕 李四川 蘇巧慧

延伸閱讀

新聞眼／藍營太陽爭輝 盧秀燕輔選重返戰場

直搗蘇巧慧本命區？李四川霸氣稱：29區都是我的本命區

李四川稱要把新北人送進輝達 白營要蔣萬安不要孔融讓梨

會面谷立言！盧秀燕曝台美聯手將打造台灣下一個「護國神山」

相關新聞

沈伯洋戰北市恐擴大蔣萬安效應 藍酸：牽制蘇巧慧的超級逆勢母雞

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市將徵召立委沈伯洋已箭在弦上。藍營評估，由於雙北比鄰的關係，民進黨新北市長參選人蘇巧慧勢必因沈伯洋「驚奇」發言而受牽制，頻於應對；加上沈伯洋的發言會放大台北市長蔣萬安存在感，蔣就會產生更大的能量溢流而出，成為其他縣市藍白參選人的助力，李四川的獲益恐更勝其他人。

民眾黨桃園初選詭譎 3區提名被沒收、前主委脫黨參選

2026地方選舉，民眾黨桃園初選局勢詭譎，繼龜山、八德和中壢提名權被黨中央收回後，平鎮初選結果由吳正吉勝出後，落敗的桃園市黨部前主委高宇彥仍對外宣稱參選到底，基層支持者擔憂整合不順導致選戰失利。民眾黨副秘書長黃成峻表示，已在溝通協調，選決會近期會有最終結果。

藍白新北整合納手機民調奠基2028 若少了阿北誰能上陣

藍白新北市長選舉民調採用手機與市話3比7模式，此次民調納入手機，為2028大選藍白合的奠基。然民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭重判，幾乎與2028大選失之交臂。藍營人士直言，民眾黨手中雖有2028年的入場券，恐苦無人能出戰，檯面上可能人選也難與藍營天王級、有問鼎總統可能的人選一較高下；有國民黨立委說，2028年民眾黨沒有樂觀的條件，檯面上看不到未來人選。

沈伯洋選定了？ 北市黨部發聲：派出每天在地獄跟共匪戰鬥的人

綠營台北市長選戰人選遲遲未定，立委沈伯洋呼聲高。這一役，民進黨北市黨部執行長陳嘉行認為，當然必須派出德行能代表民進黨核心價值跟精神的人；要拚論述、論戰力和執行力，派出一位每天在地獄中跟妖魔鬼怪共匪戰鬥的人，「沈伯洋，絕對是一時之選。」

城市祈禱餐會成藍營主場 侯友宜拉抬李四川 蘇巧慧顯尷尬

基督教文教交流協會今在新店舉辦2026年新北市城市祈禱午餐會，今除邀請新北市長侯友宜出席外，包括藍綠新北市長參選人李四川及蘇巧慧也到場，就連資深媒體人趙少康也在列，因會場多數為藍營要角，形同藍營主場，蘇巧慧出席略顯尷尬，會後媒體詢問蘇是否有被「二打一」，蘇巧妙回指繼續努力，讓市民看到她為新北市帶來的改變。

盧秀燕到板橋合體李四川 蘇巧慧這麼說

年底選戰升溫，藍營最強母雞、台中市長盧秀燕今午將抵達新北板橋與黨籍市長參選人李四川合體參拜廟宇、吃小吃。盧稱假日輔選理所當然，只要好的人選，她都會公平推薦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。