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卓榮泰視察嘉市運動館 讚黃敏惠成果「嘉市光榮」 勉勵王美惠延續光榮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰上午南下嘉市視察即將完工啟用的西區全民運動館，由運動部次長黃啟煌、立委王美惠、林倩綺、市長黃敏惠與市府團隊陪同，聽取場館規畫與施工進度簡報。記者魯永明／攝影
行政院長卓榮泰上午南下嘉市視察即將完工啟用的西區全民運動館，由運動部次長黃啟煌、立委王美惠、林倩綺、市長黃敏惠與市府團隊陪同，聽取場館規畫與施工進度簡報。記者魯永明／攝影

嘉義市運動建設再添新亮點，繼東區國民運動中心，第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元，中央補助2億元，市府自籌追加共4.1億元，經疫情與原物料上漲等挑戰，目前工程進度達98.8%，預計7月9日完工，後續委由民間業者營運，成為嘉市推動全民運動的重要據點。

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行政院長卓榮泰上午南下視察，由運動部次長黃啟煌、立委王美惠、林倩綺、市長黃敏惠與市府團隊陪同，聽取場館規畫與施工進度簡報。適逢市長選戰，視察行程有政治較勁氛圍。

卓榮泰致詞，肯定黃敏惠帶領市府團隊推動運動成果，特別是嘉市連續5年獲「運動i台灣2.0計畫」特優，並在遠見雜誌評比中拿下全民運動類非六都第一佳績。他形容成果是「嘉市光榮」，同時勉勵民進黨提名市長參選人王美惠立委延續光榮，發言被解讀帶有選戰意味。

黃敏惠致詞強調，運動是嘉市民DNA從口號化為實踐。西區全民運動館啟用後，將帶動規律運動人口成長，學校社團與社區運動俱樂部也可望倍增，落實「運動入生活」。她當場提出經費需求，包括嘉市立KANO棒球場高空照明改善3638萬元、LED全彩大螢幕3500萬元，以及西區運動園區第二期羽球與桌球館約2億元建設計畫，盼中央支持。對此，卓榮泰指示運動部次長納入評估支持，展現中央支持地方體育發展的態度。他也再次肯定嘉市運動政策上的長期耕耘成果。

立委王美惠指出，西區全民運動館中央補助2億元，是她向行政院前院長蘇貞昌爭取的成果，原補助額1億元，最終成功倍增到2億元，達到東西區資源平衡。她強調未來仍會持續爭取更多室內運動設施，提升市民運動環境。

市府教育處長郭添財表示，工程歷經疫情、缺工缺料及追加預算等挑戰，最終克服困難推進。場館規畫：1樓溫水游泳池、體適能中心及瑜伽與韻律教室；2樓綜合球場（籃球、羽球）、桌球教室及多功能教室，兼顧各年齡層需求，將委由舞動陽光公司營運，成為西區運動場域。

隨著場館即將完工，嘉市運動版圖成形。建設成果之外，中央與地方、藍綠陣營間角力，讓這場視察不只是工程進度檢視，成為選戰前哨的觀察舞台。

嘉義市第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元。記者魯永明／攝影
嘉義市第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元。記者魯永明／攝影

嘉義市運動建設再添新亮點，繼東區國民運動中心，第2座西區全民運動館預定9月啟用營運。記者魯永明／攝影
嘉義市運動建設再添新亮點，繼東區國民運動中心，第2座西區全民運動館預定9月啟用營運。記者魯永明／攝影

嘉義市第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元。記者魯永明／攝影
嘉義市第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元。記者魯永明／攝影

行政院長卓榮泰上午南下嘉市視察即將完工啟用的西區全民運動館，由運動部次長黃啟煌、立委王美惠、林倩綺、市長黃敏惠與市府團隊陪同，聽取場館規畫與施工進度簡報。記者魯永明／攝影
行政院長卓榮泰上午南下嘉市視察即將完工啟用的西區全民運動館，由運動部次長黃啟煌、立委王美惠、林倩綺、市長黃敏惠與市府團隊陪同，聽取場館規畫與施工進度簡報。記者魯永明／攝影

嘉義市第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元。記者魯永明／攝影
嘉義市第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元。記者魯永明／攝影

王美惠 卓榮泰

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