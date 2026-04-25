影/李四川、蘇巧慧祈禱會同台 侯友宜：交棒給踏實做事的人

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，上午出席新北城市祈禱餐會。活動中李四川和蘇巧慧有同時上台祈禱。雖然近距離接觸；但兩人祈禱會中不論在台上或台下都沒有什麼互動。

侯友宜致詞表示，市長本質是公務人員，自己對政治沒有太多想法，最重要的是回應市民需求、把事情做好。他指出，除了信仰帶來的祝福，更需要自身努力，並強調會將市政「棒子交好」，交給踏實做事的人，讓城市持續進步。

日前趙少康在網路節目「少康上線啦」中形容選戰為「一打二」，指李四川對上蘇貞昌與蘇巧慧。此次餐會則被外界解讀為「二打一」，侯友宜、李四川一起對上蘇巧慧的同場較勁。

對此，蘇巧慧受訪表示，各競選團隊都有不同成員與策略，大家各自努力即可。她強調自身團隊具創意與活力，將持續爭取市民認同，讓新北帶來改變。

蘇巧慧也感謝主辦單位邀請，表示能一同為國家與城市祈福具有意義，期盼台灣與新北未來都能更好。至於與李四川的互動，她指出有簡單問候，但因座位安排關係未有太多交流，不過為新北好的心情「大家應該都一樣」。