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影/李四川、蘇巧慧祈禱會同台 侯友宜：交棒給踏實做事的人

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左），上午出席新北城市祈禱餐會。活動中李四川和蘇巧慧有同時上台祈禱，雖然近距離但兩人並無太多互動。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左），上午出席新北城市祈禱餐會。活動中李四川和蘇巧慧有同時上台祈禱，雖然近距離但兩人並無太多互動。記者黃義書／攝影

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，上午出席新北城市祈禱餐會。活動中李四川和蘇巧慧有同時上台祈禱。雖然近距離接觸；但兩人祈禱會中不論在台上或台下都沒有什麼互動。

2026九合一選舉

侯友宜致詞表示，市長本質是公務人員，自己對政治沒有太多想法，最重要的是回應市民需求、把事情做好。他指出，除了信仰帶來的祝福，更需要自身努力，並強調會將市政「棒子交好」，交給踏實做事的人，讓城市持續進步。

日前趙少康在網路節目「少康上線啦」中形容選戰為「一打二」，指李四川對上蘇貞昌與蘇巧慧。此次餐會則被外界解讀為「二打一」，侯友宜、李四川一起對上蘇巧慧的同場較勁。

對此，蘇巧慧受訪表示，各競選團隊都有不同成員與策略，大家各自努力即可。她強調自身團隊具創意與活力，將持續爭取市民認同，讓新北帶來改變。

蘇巧慧也感謝主辦單位邀請，表示能一同為國家與城市祈福具有意義，期盼台灣與新北未來都能更好。至於與李四川的互動，她指出有簡單問候，但因座位安排關係未有太多交流，不過為新北好的心情「大家應該都一樣」。

國民黨新北市長參選人李四川（左）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右），上午出席新北城市祈禱餐會，兩人在祈禱會中少有互動。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右），上午出席新北城市祈禱餐會，兩人在祈禱會中少有互動。記者黃義書／攝影

蘇貞昌 民進黨 國民黨

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