藍白新北整合納手機民調奠基2028 若少了阿北誰能上陣

藍白新北市長選舉民調採用手機與市話3比7模式，此次民調納入手機，為2028大選藍白合的奠基。然民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭重判，幾乎與2028大選失之交臂。藍營人士直言，民眾黨手中雖有2028年的入場券，恐苦無人能出戰，檯面上可能人選也難與藍營天王級、有問鼎總統可能的人選一較高下；有國民黨立委說，2028年民眾黨沒有樂觀的條件，檯面上看不到未來人選。

藍白新北市長民調結果預計4月底前出爐。本次民調採用手機與市話3比7，據了解，因台灣人口比例影響，調查時致電8通手機，只會有1通是來自新北，且多為年輕族群、民眾黨支持者；市話調查中，50歲以上為主之外，政黨傾向也較支持國民黨。本次藍白新北市長民調，納入手機民調，為2028大選的一次重大奠基，最終如能獲得公正且雙方都願接受的結果，同樣模式可於2028大選如法炮製。

藍營人士分析台灣過去30年政治板塊變動，表示台灣一直都有藍綠之外約3成左右的「第三勢力」空間，過去新黨、親民黨、台聯黨、時代力量都曾風光一時，但第三勢力的發展始終面臨「七年之癢」的困境，一方面是台灣選舉制度不利小黨，另一方面內鬥自耗喪失理想性的光環。

該人士說，民眾黨今年成立第7年，建立「政黨協議」、「民調程序」以及「聯合內閣」等三大藍白合作的框架，希望2028年將柯文哲再次推上顛峰，即使無法如願，也能在聯合內閣中扮演關鍵角色。

該人士指出，柯文哲京華城案一審被重判17年，問鼎2028年夢碎；民眾對民眾黨現任主席黃國昌愛恨分明，不利在單一選區選舉中脫穎而出。民眾黨手中雖有2028年的入場券，恐苦無人能出戰。即使藍白合作框架建立，也很難與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，甚至是台北市長蔣萬安一較高下。

該人士不諱言，2028年總統與立委大選絕對是民眾黨成長或萎縮的關鍵，在李貞秀案後，民眾黨必須認真思考，除黃國昌外，是否能從政壇之外尋覓人才，才有機會在邁向總統府的道路上與國民黨一較高低。

也有國民黨立委說，2028年民眾黨沒有樂觀的條件。檯面上看不到未來人選，僅剩黃國昌，黃在新北應是無法出線，唯一可以去拚的是2028年成為副手，所以政壇才有人點譜，像是盧秀燕搭配黃國昌，組成「盧昌配」。不過即使是擔任副手也有變數，要看民眾黨自己的能量，還有黃國昌自己的政治能量。

該藍委表示，最近民眾黨出的事情太多了，除了柯文哲面對司法案件外，還有李貞秀案，現又冒出個楊寶楨被攻擊，民眾會感覺民眾黨一天到晚內鬥。再加上柯文哲實施「兩年條款」，民眾黨委員的表現也會被削弱。甚至已有說法是，民眾黨可能連市議員選舉都不樂觀，如果無法鞏固年輕選票，籌碼就會變少，當然希望民眾黨能抓住年輕選票。還好民進黨施政太多問題，年輕選票也未必會流向民進黨。