影／就博會同框政見大車拚 謝國樑推AI課程 童子瑋提就業安全網

勞動部基隆今年首場大型就業博覽會今登場，60家企業釋出逾1800個工作機會，其中1300個是鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落的工作機會。藍綠市長參與人都提出就業政策大車拚，市長謝國樑說將開辦AI課程協助就業，議長童子瑋則提出構築「就業安全網」政見。

今天在企業與職缺方面，邀集南亞塑膠、南京資訊、正淩精密及聯華食品等知名企業參與，釋出工程師、產品經理、企劃專員及區主管等多元職缺，其中不乏月薪5萬元以上職位，約三分之一職缺起薪達4萬元以上，展現產業對專業人才的實質需求。求職民眾相當踴躍，現場人潮很多，有的當場轉換跑道。

謝國樑說，穩定的就業是社會最穩定的力量，很感謝勞動部到基隆辦今年首場大型就業博覽會，提供60家企業1800個職缺，基隆很多民眾就業仰賴台北和新北雙北的企業，如何把就業留在基隆是很重要的工作。

謝國樑表示，AI（人工智慧）產業對職場環境有很大的改變和衝擊，市府明年開始會針對AI的各項技能，開始在職場開辦更多的課程協助就職民眾更多的技能。

童子瑋說，他走訪基隆街頭巷尾，深刻體會就業問題非常複雜，千頭萬緒。尤其青年失業率是整體平均兩倍，高達8%，這是基隆，甚至是全台的共同痛點。許多大學畢業生陷入「畢業即失業」困境，主因產學落差大、技能過時。針對青年求職難、就業難，他已有一套完整方案，之後將透過政策記者會公布，從入學到入職如何銜接、保障、提升提出解方，這項大工程需要中央與地方協力，才能把事情做好。

童子瑋表示，就業博覽會只有一天，但求職每天都在發生，他建議勞動部和平島職訓中心與在地工會的辦訓，更應分級分工、發揮更大的綜效，才能因應市民需求與城市轉型。善用資源、創造資源很重要。串聯中央地方、政府工會，不分彼此，才能構築「就業安全網」，讓想找工作的人有職位、在職者能學習進修。

勞動部長洪申翰致詞表示，基隆的人才非常多，可以說是人才庫，十多年來基隆在進步，除了硬體外更需要人才，希望好的人才留在基隆發展，今天博覽會提供製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，提供在地民眾豐富且務實的就業選擇，未來中央和地方會一起合作，讓更多好人才找到好的在地工作。

基隆就業博覽會今天登場，市長謝國樑（中）力推AI課程，議長童子瑋（左）則提打造就業安全網，勞動部長洪申翰出席（右）。記者游明煌／攝影

勞動部基隆今年首場大型就業博覽會今天登場，60家企業釋出逾1800個工作機會。記者游明煌／攝影