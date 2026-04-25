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蔣萬安是強勁的對手？沈伯洋：我們應謙虛、多聆聽市民聲音

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
可能參選台北市長的立委沈伯洋，上午參加台北母娘文化季受訪。記者林佳彣／攝影
可能參選台北市長的立委沈伯洋，上午參加台北母娘文化季受訪。記者林佳彣／攝影

可能參選台北市長的立委沈伯洋，上午在台北母娘文化季首次與台北市長蔣萬安同台。對於蔣萬安是否是強勁的對手，沈伯洋受訪時指出，「我們更應該謙虛，更應該多聆聽市民的聲音」要知道市民的聲音，要怎麼去反應出來，去做更好的規畫。

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沈伯洋說，國民黨在台北已經非常多年了，中間只有短暫阿扁執政的時代，如果從1949年來看的話，國民黨在這也有70年了，在這盤根錯節當中，國民黨一直都是台北的未冕者，民進黨都一直是挑戰者的角色。

沈伯洋指出，面對這樣的狀況，民進黨更應該謙虛，更應該多聆聽市民的聲音，要知道市民的聲音怎麼反應出來，要怎麼去做更好的規畫，所謂的真善美，真就是要民主，善就是要照顧弱勢、要顧人權，這樣才會有均衡的美，一個城市設計也應該是如此。今天不管是誰要來選台北市長，身為台北市民，都是希望台北能夠變得更好。

沈伯洋也被問到市政議題，沈伯洋表示，台北算是資源豐厚的城市，但不論是公務員、教師，都有流失的問題，現在1個月，甚至可以流失到快一個里的人數，他希望在首都，到底要怎樣才可以留住人、留住人才，讓大家這邊可以優閒地過活，像一個首都，台灣現在已經走向了世界，應該也要讓台北走向世界。

至於台北市人口流失跟房價、交通的關係，沈伯洋說，他覺得人口流失，有很複雜的因素，有時候不只是房價，交通也有很大的關係，應該全面盤點要怎樣讓人留在台北。

蔣萬安 沈伯洋

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