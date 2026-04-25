快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋戰北市箭在弦上 團隊雛型納新、英系 盼慎發言降仇恨值

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名。圖／聯合報系資料照片
民進黨徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名。圖／聯合報系資料照片

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市長人選遲遲未定案，但黨內各方資訊顯示，徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名，未來將由新系綠委吳思瑤擔任競選總幹事，輔以英系地方黨部主委吳沛憶，力守「李應元防線」。據了解，近期親綠名嘴圈近期也與沈伯洋餐敘，眾人給沈的最大建議也很明確，「少談抗中、多談市政」。

2026九合一選舉

民進黨人士指出，盡管最近傳出前總統蔡英文出手勸進行政院副院長鄭麗君等消息，其他包括壯闊台灣創辦人吳怡農等人也都還有動作，但民進黨布局台北市長已基本大局底定，就是由沈伯洋出戰，但目前提名時間未定，仍有待相關程序完備。

派系人士表示，民進黨在台北市最有實力的兩股力量，當屬新潮流和英系，目前這兩大派系都已對沈伯洋「開綠燈」，且以實際行動力挺，新系立委吳思瑤未來將擔任沈伯洋團隊競選總幹事，英系立委吳沛憶則固守地方黨部主委，全力抬轎輔選。

黨內人士說，客觀分析2026首都之戰局勢確實艱辛，黨內對沈伯洋的標準不求打勝仗，但求先能守住2002年民進黨在台北市長歷屆最低得票率的「李應元防線」；在目前黨內向心力強、兩大派系力拱情況，有望鞏固基本盤，再伺機發起攻勢。

據了解，沈伯洋參選台北市長明朗化後，近期也展開拜會行程，並與民進黨台北市地方黨公職同台出席活動；綠營媒體圈也在近日邀請沈伯洋餐敘，除了幾位資深媒體人、名嘴外，包括新系台北市議員簡舒培、英系台北市議員洪健益也都與會，會中大家交流意見後，給了沈伯洋一個的共同建議，以後選市長要少談抗中保台，甚至國政議題都要減少評論，應多聚焦台北市政。

一位餐敘與會者說，在那之後幾天，觀察到沈伯洋又在臉書對統獨議題提出強烈主觀意見，似乎還是以立委職責為己任，沒有聽進去大家給他的建議，但畢竟現在並未正式徵召，尚有調整時間；立院下周馬上就要排審國安相關法案，沈伯洋是否會有對應的人設調整，也會是一個觀察指標。

沈伯洋

延伸閱讀

沈伯洋來勢洶洶 吳怡農開政治獻金專戶準備參選台北市長

黨內建議選市長不要談統獨？沈伯洋：不同場合、一樣重要

蔣萬安、沈伯洋今台北母娘文化季首同台？慈惠堂：都歡迎

開選北市長政治獻金專戶 吳怡農：獲徵召才接受捐款 籲黨開放初選

相關新聞

沈伯洋戰北市箭在弦上 團隊雛型納新、英系 盼慎發言降仇恨值

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市長人選遲遲未定案，但黨內各方資訊顯示，徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名，未來將由新系綠委吳思瑤擔任競選總幹事，輔以英系地方黨部主委吳沛憶，力守「李應元防線」。據了解，近期親綠名嘴圈近期也與沈伯洋餐敘，眾人給沈的最大建議也很明確，「少談抗中、多談市政」。

初見面互動少！蔣萬安首次與沈伯洋同台 沒評論潛在對手「新髮型」

台北市長蔣萬安上午參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動，首度與可能參選台北市長的立委沈伯洋同台，2人初見面，中間隔著議長戴錫欽，沒有太多互動，隨即先後去迎接副總統蕭美琴。

藍白新北整合納手機民調奠基2028 若少了阿北誰能上陣

藍白新北市長選舉民調採用手機與市話3比7模式，此次民調納入手機，為2028大選藍白合的奠基。然民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭重判，幾乎與2028大選失之交臂。藍營人士直言，民眾黨手中雖有2028年的入場券，恐苦無人能出戰，檯面上可能人選也難與藍營天王級、有問鼎總統可能的人選一較高下；有國民黨立委說，2028年民眾黨沒有樂觀的條件，檯面上看不到未來人選。

蔣萬安、沈伯洋今台北母娘文化季首同台？慈惠堂：都歡迎

松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動，今天上午盛大展開，副總統蕭美琴和台北市長蔣萬安上午將出席，民進黨2026參選台北市的潛在人選、立委沈伯洋也將出席，2人有機會首度同台。

卓榮泰視察嘉市運動館 讚黃敏惠成果「嘉市光榮」 勉勵王美惠延續光榮

嘉義市運動建設再添新亮點，繼東區國民運動中心，第2座西區全民運動館預定9月啟用營運，總經費6.1億元，中央補助2億元，市府自籌追加共4.1億元，經疫情與原物料上漲等挑戰，目前工程進度達98.8%，預計7月9日完工，後續委由民間業者營運，成為嘉市推動全民運動的重要據點。

影/李四川、蘇巧慧祈禱會同台 侯友宜：交棒給踏實做事的人

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，上午出席新北城市祈禱餐會。活動中李四川和蘇巧慧有同時上台祈禱。雖然近距離接觸；但兩人祈禱會中不論在台上或台下都沒有什麼互動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。