沈伯洋戰北市箭在弦上 團隊雛型納新、英系 盼慎發言降仇恨值

民進黨備戰年底縣市首長選戰，台北市長人選遲遲未定案，但黨內各方資訊顯示，徵召民進黨立委沈伯洋已箭在弦上，就等適當時機提名，未來將由新系綠委吳思瑤擔任競選總幹事，輔以英系地方黨部主委吳沛憶，力守「李應元防線」。據了解，近期親綠名嘴圈近期也與沈伯洋餐敘，眾人給沈的最大建議也很明確，「少談抗中、多談市政」。

民進黨人士指出，盡管最近傳出前總統蔡英文出手勸進行政院副院長鄭麗君等消息，其他包括壯闊台灣創辦人吳怡農等人也都還有動作，但民進黨布局台北市長已基本大局底定，就是由沈伯洋出戰，但目前提名時間未定，仍有待相關程序完備。

派系人士表示，民進黨在台北市最有實力的兩股力量，當屬新潮流和英系，目前這兩大派系都已對沈伯洋「開綠燈」，且以實際行動力挺，新系立委吳思瑤未來將擔任沈伯洋團隊競選總幹事，英系立委吳沛憶則固守地方黨部主委，全力抬轎輔選。

黨內人士說，客觀分析2026首都之戰局勢確實艱辛，黨內對沈伯洋的標準不求打勝仗，但求先能守住2002年民進黨在台北市長歷屆最低得票率的「李應元防線」；在目前黨內向心力強、兩大派系力拱情況，有望鞏固基本盤，再伺機發起攻勢。

據了解，沈伯洋參選台北市長明朗化後，近期也展開拜會行程，並與民進黨台北市地方黨公職同台出席活動；綠營媒體圈也在近日邀請沈伯洋餐敘，除了幾位資深媒體人、名嘴外，包括新系台北市議員簡舒培、英系台北市議員洪健益也都與會，會中大家交流意見後，給了沈伯洋一個的共同建議，以後選市長要少談抗中保台，甚至國政議題都要減少評論，應多聚焦台北市政。

一位餐敘與會者說，在那之後幾天，觀察到沈伯洋又在臉書對統獨議題提出強烈主觀意見，似乎還是以立委職責為己任，沒有聽進去大家給他的建議，但畢竟現在並未正式徵召，尚有調整時間；立院下周馬上就要排審國安相關法案，沈伯洋是否會有對應的人設調整，也會是一個觀察指標。