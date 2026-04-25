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黨內建議選市長不要談統獨？沈伯洋：不同場合、一樣重要

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
可能參選台北市長的立委沈伯洋，上午參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動。記者林佳彣／攝影
可能參選台北市長的立委沈伯洋，上午參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動。記者林佳彣／攝影

松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動上午登場，可能參選台北市長的立委沈伯洋，也首次與台北市長蔣萬安同台。對於黨內建議市長選舉不要談統獨，沈伯洋受訪指出，講到台北市，講的當然都是跟市政有關。

2026九合一選舉

沈伯洋指出，民進黨現在積極準備台北市長的選舉，一旦講到台北市，講的當然都是跟市政有關的，不管是民生、經濟、交通、文化、產業，這些都是應該多談的。至於統獨議題，他是在國防外交委員會，當然就會談到現在的外交、國防的困境，預算到底什麼時候才能過，所以是在不同的場合、談不同的事情，但都一樣的重要。

媒體也問到資安問題，沈伯洋說，不只是地圖，也就是說中國的App，很多當然都有一定的資安風險，但是要小心的是，很多人都只在意中國，但假設今天這個App不是中國的，但背後再把資料取走，賣給中國大陸，這樣一樣也有資安的風險。

他說，在看資安的風險的時候，不能只用中國大陸這樣的一個角度看資安風險，而是要看背後的一些協議，有沒有賣給第三方的廣告公司，這些廣告公司，跟這些中國大陸的業者到底關係是什麼，這個才是真的應該要去探求的。

至於最近熱議的高德地圖，沈伯洋說，這並不是統獨的議題，而是資料會不會被濫用。就以台北市為例，台北市如果今天收集這些交通數據時，若數據是交給其他的國家，這都會有一定的危險，而這國家不限於中國大陸，如果今天是有第三國，但第三國又有新的廣告公司，這個廣告公司又把這資料再賣回去給中國大陸的公司，中國大陸又可以從這個公司取得資料的時候，照樣都會有風險。

蔣萬安 沈伯洋

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