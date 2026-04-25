首度與蔣萬安在慈惠堂同台 沈伯洋：有握手、小聊了一下

松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動上午登場，可能參選台北市長的立委沈伯洋，也首次與台北市長蔣萬安同場，沈伯洋在民進黨秘書長徐國勇的介紹下，上台致詞，也說自己以前就住在這附近，阿公開的雜貨店，離這大概只有10分鐘。

沈伯洋上午參加母娘文化季，由徐國勇陪同，與在地議員許淑華、張文潔等人迎接副總統蕭美琴，與蔣萬安碰面時也握手，他說，沈伯洋說，中間也有小聊了一下，聊等等行進的過程，就這個互動。

沈伯洋在徐國勇介紹下，上台致詞，他說，小時候慈惠堂不只有獎學金，還有圖書館，那時候要來圖書館，就是要來慈惠堂，這不只是一個文化的中心，更是一個教育的中心。等到他長大之後，可以看到有警備車、救護車，這些都是慈惠堂在後面不斷地支撐。

沈伯洋指出，連他阿嬤家，現在住宅的警報器，都是慈惠堂，所以從信仰，一直到文化、教育、醫療，甚至到現在每年的淨山環保，還有居家的安全，是社區最重要的一個精神支柱。

沈伯洋表示，政治人物真的要來跟慈惠堂多學習，要成為這個城市的力量，要成為一個城市的中心，才能讓這變得更好。