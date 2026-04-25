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開選北市長政治獻金專戶 吳怡農：獲徵召才接受捐款 籲黨開放初選
民進黨台北市長人選遲遲未定案，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農一直有意爭取，他表示，將按照原定計畫開立擬參選人政治獻金專戶，但尊重民進黨中央最後的決定，若獲得徵召，才開始接受捐款，而公平的自由競爭最有機會帶來新的想法，呼籲黨內全面開放初選。
2026九合一選舉
吳怡農指出，「政治獻金法」規定縣市長與議員參選人若要籌資，必須在上任日的前8個月才能開始募款，對於非現任公職的參選人非常不利。畢竟要能募款，才有經費成立團隊，開始舉辦活動、和更多選民對話；相較之下，許多現任公職的公費助理早已投入選戰，這是台灣選舉制度的缺陷之一。
吳怡農說，「政治獻金法」的另一個問題，就是在選舉結束之後數月，才公布各候選人的捐款收支明細，當資金來源無法做為選民投票的參考，「陽光法令」就顯得格外空虛。
吳怡農表示，若開始募款，將只接受線上刷卡、超商繳款及銀行ATM轉帳，並會即時公布所有收款紀錄，供大家隨時查詢。希望未來有更多夥伴會主動在競選期間公開每一筆收入、並詳實申報所有支出，一起落實透明政治，更希望政府與監察院對於「陽光法令」的改革、政治獻金的規範會有積極的作為，提升民主品質。
吳怡農指出，他一向相信，公平的自由競爭最有機會帶來新的想法、為國家注入新的力量，這是為什麼不斷呼籲黨內全面開放初選，未來也會持續聽取意見、爭取台北市民認同。
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