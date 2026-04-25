初見面互動少！蔣萬安首次與沈伯洋同台 沒評論潛在對手「新髮型」

台北市長蔣萬安上午參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動，首度與可能參選台北市長的立委沈伯洋同台，2人初見面，中間隔著議長戴錫欽，沒有太多互動，隨即先後去迎接副總統蕭美琴。

沈伯洋今天有新造型，把招牌的「爆炸頭」剪短，蔣萬安受訪時，沒有多評論沈伯洋的新髮型，一旁的國民黨立委徐巧芯也問蔣萬安「有看到嗎？」蔣萬安說「他是妳(立法院)同事喔」徐巧芯說，她沒注意到，是民眾黨議員張志豪說的。

媒體也問蔣萬安，和沈伯洋、蕭美琴同台會不會緊張？蔣萬安和徐巧芯都大笑，蔣萬安說，母娘文化季，他來過好幾次了。媒體也追問，要不要跟沈伯洋聊音樂？蔣萬安反問「堅哥」有來嗎？徐巧芯則說，「聊音樂跟我聊就好了」

媒體也問蔣萬安，有準備跟沈伯洋來場君子之爭？蔣萬安說，離選舉還有一段時間，就專注市政，為市民福祉打拚。

台北市長蔣萬安上午參加松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動。記者林佳彣／攝影