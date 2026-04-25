蔣萬安、沈伯洋今台北母娘文化季首同台？慈惠堂：都歡迎

松山慈惠堂2026台北母娘文化季「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動，今天上午盛大展開，副總統蕭美琴和台北市長蔣萬安上午將出席，民進黨2026參選台北市的潛在人選、立委沈伯洋也將出席，2人有機會首度同台。

對此，慈惠堂表示，「誰來都歡迎，沒有立場黨派派系之分」。另據指出，慈惠堂也知道沈伯洋會來參加，民進黨北市黨部有來電告知。

「神遊台北嘉年華」藝閣車遶境活動上午登場，活動匯集華麗藝閣花車、威武陣頭車及兩廣醒獅團以及跳樁獅鼓表演。遶境隊伍伴隨母娘神駕巡遊台北市，並於特定路段安排精彩陣頭演藝。

今天的活動將在10時20正式扶轎起駕，由松山慈惠堂出發踩街，為城市地方祈求福安。上午9時40典禮開始，進行三上香禮，9時50分舉行米龍開光儀式，由副總統蕭美琴欽點米龍，10時10分由李瑞彬總策畫致歡迎詞，隨後蔣萬安、蕭美琴致詞完後至廟埕廣場，扶鸞起駕繞境。