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新聞眼／藍營太陽爭輝 盧秀燕輔選重返戰場

聯合報／ 本報記者唐筱恬
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕。記者黃仲裕／攝影

二○二六年地方大選將至，藍營輔選大咖陸續浮出檯面。台北市長蔣萬安因展現領頭市長魄力而行情看漲，立法院長韓國瑜在總預算、軍購案漸展現調和鼎鼐功力，國民黨主席鄭麗文也完成「鄭習會」目標。盧秀燕此時啟動全台輔選計畫，不只拉抬藍營選情，也重返戰場加溫自己行情。

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盧秀燕去年在國民黨立委面臨大罷免士氣低落時，以「最強母雞」之姿展開全台輔選，當時盧秀燕氣勢大好，甚至在黨內定於一尊，但盧秀燕卻毅然決然宣布棄選黨主席，決定「回家當媽媽」顧好台中。盧秀燕被質疑在關鍵時刻未扛大任，當不沾鍋，黨內聲勢產生波折。

不過國民黨日前陷入軍購戰場時，盧秀燕似乎又重回國家大政舞台，不僅與藍委餐敘拋出支持國民黨立委徐巧芯八千億版本的訊息外，隨後展開訪美行程，並明確表態軍購預算應該達八千億，也讓美方在鄭麗文領導路線的不確定下，重新找到國民黨內可以信賴的對話管道。

只不過隨著鄭麗文在「鄭習會」結束後，政治聲量從出發前的被唱衰逆勢反轉，韓國瑜也在軍購議題上掌握主場優勢，國民黨內與之競逐二○二八年總統之位的可能人選，已不再只有蔣萬安，黨內愈來愈多太陽漸漸升起。

盧秀燕今明替聲勢漸被趕上的新北市長參選人李四川，以及在艱困地區的高雄市長參選人柯志恩助陣輔選，絕對不會只是曇花一現，而是試圖站回藍營最強母雞位置的起點；畢竟要贏得二○二八，盧秀燕必須先是國民黨內光芒最炙的那顆太陽。

盧秀燕 蔣萬安 韓國瑜 鄭麗文 徐巧芯

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