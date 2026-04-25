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最強母雞盧秀燕 今明合體李四川、柯志恩

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱楊正海林媛玲徐白櫻／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨出席西屯市民活動中心落成典禮，現場藍綠民代齊聚。被稱為「最強母雞」的盧秀燕說，好的人選她都推薦，不分藍綠。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（中）昨出席西屯市民活動中心落成典禮，現場藍綠民代齊聚。被稱為「最強母雞」的盧秀燕說，好的人選她都推薦，不分藍綠。圖／台中市新聞局提供

年底選戰升溫，藍營最強母雞、台中市長盧秀燕今明分別赴新北板橋與高雄前鎮，與黨籍市長參選人李四川柯志恩合體參拜廟宇、吃小吃。盧秀燕昨表示，假日輔選理所當然，只要好的人選，她都會公平推薦。台北市長蔣萬安昨也說，輔選一定全力幫忙；至於是否為民眾黨議員站台，蔣強調，國民黨北市黨部有相關規畫。

2026九合一選舉

盧秀燕月初赴基隆廟口，與基隆市長謝國樑合體參拜當地寺廟與品嘗小吃，被視為全國輔選起手式。盧秀燕預計今天下午赴板橋慈惠宮與李四川合體參拜，隨後品嘗在地小吃「老曹餛飩」。李四川競選辦公室表示，盧秀燕治理能力深獲好評，許多新北市民很欣賞她，將與盧市長交流城市願景，盼跨縣市共好。

盧秀燕明中午南下高雄，與柯志恩赴前鎮慈德宮參香祈福，舉行「好媽媽」連線見面會，隨後大啖老高雄人最愛的「小暫渡」米糕、四神湯。地方人士說，同時段民進黨市長參選人賴瑞隆將在小港成立後援會，前鎮、小港向來是綠營鐵票區，盧、柯深入敵營，較勁意味濃厚。

柯志恩說，不管盧市長或蔣市長，高雄選戰需要好朋友幫忙，盧市長的治理成績會帶給高雄不同刺激，未來機會還很多。柯團隊表示，盧、柯都出身媒體，都擔任妻子與母親，台中經驗很值得學習與分享。

盧秀燕昨出席市政行程後被問及「最強母雞出動全台輔選」，盧秀燕說，她多年來盡自己本分，利用休假時間幫同志的忙，只要是好的人選，她都會強力推薦，利用假日時間輔選也理所當然，她一定會推薦好人選，而且公平推薦。

民眾黨台中市議員江和樹近日呼籲，盧秀燕全台輔選「現在就是時間點」，提早為二○二八北中南布局。藍營立委廖偉翔、羅廷瑋「讚聲」，盧治理成績有目共睹，台中經驗可擴散全國。國民黨中市議會黨團書記長李中表示，假日輔選不影響市政，還可推廣施政成果。

不過，民進黨中市議會黨團總召周永鴻批評，盧秀燕無心市政，假日跑全台，從非洲豬瘟疫情、大里垃圾山案、噴辣椒水分局長拔官等，每樁都荒腔走板，如何與全國分享？

盧秀燕 李四川 柯志恩 九合一選舉 謝國樑 蔣萬安

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