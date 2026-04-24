綠營3中台灣女力首長參選人合體 何欣純：未來推共同政見

年底選戰將近，民進黨今年力拚打破中部遭在野黨壟斷的局勢，今天台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月、苗栗縣長參選人陳品安合辦「欣品上素」青年座談會，與支持者聊青年政策。何欣純表示，未來她們和南投縣長參選人温世政還會提出共同政見。

「欣品上素」交流沙龍活動今晚7時在何欣純市政辦公室登場，現場聚集近百名支持者，以年輕人為主，除了三名縣市長參選人分享青年政策，也開放民眾問答，整個活動持續將近2個小時。

何欣純表示，台中非常年輕，卻是六都唯一沒有青年局或青年委員會的城市，若她當選，會設置青年局，協助青年就業、創業、培訓國際人才、投入公共事務；其中非常重要的目的是提供青年創業或活動的空間，她會盤點全市閒置空間，提供所有年輕人使用。

何欣純也再次強調她的六心育兒計畫，包含0到2歲每月1500元營養津貼、生育補助加碼、產後坐月子費用每胎5萬元、公托倍增等等，以及營養午餐全面免費、公園遊具安全強化等等；她說，從議員當到立委，是從地方事務跨越到中央層級，下一步就是成為市長，讓資源更合理的分配。

陳素月指出，彰化縣是六都以外第一大縣市，坐擁122萬人口，卻面臨人口老化、青年外移、觀光無亮點等挑戰，她若當選，會積極推進重大建設和都市計畫，並加強教育、提升營養午餐品質、在26鄉鎮市廣設公托，也提出產後坐月子補助每胎2萬元、免費3次心理諮商。

陳品安說，自己是新苗栗人，因為參與環境運動留在苑裡，落地生根，從政、生子；苗栗人口流失嚴重，她在自己的選區推動公托有成，次子也是送公托，希望未來推動到全縣。陳也提出，協助整理閒置老屋當作青年創業空間、資助青年出國貸款免息、均衡各鄉鎮市發展等政策。