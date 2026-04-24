快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營3中台灣女力首長參選人合體 何欣純：未來推共同政見

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（中）、陳素月（右）與陳品安（左）分享青年政策，何表示，未來3人還會與南投縣長參選人温世政提出共同政見。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）、陳素月（右）與陳品安（左）分享青年政策，何表示，未來3人還會與南投縣長參選人温世政提出共同政見。記者陳敬丰／攝影

年底選戰將近，民進黨今年力拚打破中部遭在野黨壟斷的局勢，今天台中市長參選人何欣純彰化縣長參選人陳素月苗栗縣長參選人陳品安合辦「欣品上素」青年座談會，與支持者聊青年政策。何欣純表示，未來她們和南投縣長參選人温世政還會提出共同政見。

2026九合一選舉

「欣品上素」交流沙龍活動今晚7時在何欣純市政辦公室登場，現場聚集近百名支持者，以年輕人為主，除了三名縣市長參選人分享青年政策，也開放民眾問答，整個活動持續將近2個小時。

何欣純表示，台中非常年輕，卻是六都唯一沒有青年局或青年委員會的城市，若她當選，會設置青年局，協助青年就業、創業、培訓國際人才、投入公共事務；其中非常重要的目的是提供青年創業或活動的空間，她會盤點全市閒置空間，提供所有年輕人使用。

何欣純也再次強調她的六心育兒計畫，包含0到2歲每月1500元營養津貼、生育補助加碼、產後坐月子費用每胎5萬元、公托倍增等等，以及營養午餐全面免費、公園遊具安全強化等等；她說，從議員當到立委，是從地方事務跨越到中央層級，下一步就是成為市長，讓資源更合理的分配。

陳素月指出，彰化縣是六都以外第一大縣市，坐擁122萬人口，卻面臨人口老化、青年外移、觀光無亮點等挑戰，她若當選，會積極推進重大建設和都市計畫，並加強教育、提升營養午餐品質、在26鄉鎮市廣設公托，也提出產後坐月子補助每胎2萬元、免費3次心理諮商。

陳品安說，自己是新苗栗人，因為參與環境運動留在苑裡，落地生根，從政、生子；苗栗人口流失嚴重，她在自己的選區推動公托有成，次子也是送公托，希望未來推動到全縣。陳也提出，協助整理閒置老屋當作青年創業空間、資助青年出國貸款免息、均衡各鄉鎮市發展等政策。

民進黨台中市長參選人何欣純（前左四）、彰化縣長參選人陳素月（前左五）、苗栗縣長參選人陳品安（前左三）今晚共同舉辦青年座談會。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（前左四）、彰化縣長參選人陳素月（前左五）、苗栗縣長參選人陳品安（前左三）今晚共同舉辦青年座談會。記者陳敬丰／攝影

民進黨 台中 陳素月 何欣純 陳品安 彰化 苗栗

延伸閱讀

沈伯洋來勢洶洶 吳怡農開政治獻金專戶準備參選台北市長

新生兒雪崩剩1.2萬...民代促公托免費 高市教育局：報中央研議

李四川稱要把新北人送進輝達 白營要蔣萬安不要孔融讓梨

2026桃園設計獎開跑！總獎金96萬創新高 吸引青年拚創意

相關新聞

藍整合效應...新竹縣長民調徐欣瑩領先鄭朝方擴大 竹北市也勝出

2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，在國民黨初選落幕後，藍營整合效應逐步發酵。根據全國公信力民意調查，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩以38.7%的支持度，領先民進黨鄭朝方的27.3%，差距達11.4個百分點，較今年1月時的5.5個百分點明顯擴大，顯示選情出現結構性變化，連向來被視為鄭朝方主場的竹北市，本次民調都出現變化。

藍白合最後衝刺！黃國昌騎單車拜票 請支持者在家顧電話

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天開始第二天的騎單車拜票行程，今天上午從林口竹林山觀音寺出發，最後終點在新北市政府大門口。黃國昌表示，民調進入最後衝刺階段，他拜託支持者在家幫忙顧電話，民眾新北隊不會讓大家失望，會持續努力。

綠營3中台灣女力首長參選人合體 何欣純：未來推共同政見

年底選戰將近，民進黨今年力拚打破中部遭在野黨壟斷的局勢，今天台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月、苗栗縣長參選人陳品安合辦「欣品上素」青年座談會，與支持者聊青年政策。何欣純表示，未來她們和南投縣長參選人温世政還會提出共同政見。

柯文哲酸王美惠騎機車引戰掀反擊 蕭美琴坐王美惠老機車背書安心

嘉義市長選戰升溫，藍白合民調整合期間，民進黨提名市長參選人、立委王美惠「騎機車服務」形象，成為選戰焦點。民眾黨創黨主席柯文哲南下嘉市，替民眾黨市長參選人張啓楷輔選助講，酸王美惠「每天騎機車跑來跑去雖然親切，但那是民意代表工作，不是市長該做的事」，一席話引爆熱議，藍白合民調結果張啓楷出線，王美惠下午透過騎機車載副總統蕭美琴反擊。

搶攻會計師選票...侯友宜、李四川連袂出席 蘇巧慧也趕到

新北市會計師公會今晚在新北市府一樓餐廳舉辦成立大會，新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川連袂出席祝賀，侯趁機為李拉票，稍晚民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場爭取支持。

盧秀燕周日首度到高雄為柯志恩站台 合體直攻對手賴瑞隆選區

台中市長盧秀燕26日將南下高雄，首度為國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩站台，兩人將合體舉辦「好媽媽連線見面會」，同時間民進黨參選人、立委賴瑞隆也將在小港成立後援會。前鎮、小港向來被視為深綠選區，盧媽媽攜手柯志恩深入敵營，起手式頗有較勁意味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。