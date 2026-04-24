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柯文哲酸王美惠騎機車引戰掀反擊 蕭美琴坐王美惠老機車背書安心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰升溫，藍白合民調整合期間，民進黨提名市長參選人、立委王美惠「騎機車服務」形象，成為選戰焦點，王美惠下午邀請副總統蕭美琴（右）南下嘉市展開「雙美同行」文化小旅行，蕭美琴親自坐上王美惠騎20年老機車後座。記者黃于凡／攝影
嘉義市長選戰升溫，藍白合民調整合期間，民進黨提名市長參選人、立委王美惠「騎機車服務」形象，成為選戰焦點，王美惠下午邀請副總統蕭美琴（右）南下嘉市展開「雙美同行」文化小旅行，蕭美琴親自坐上王美惠騎20年老機車後座。記者黃于凡／攝影

嘉義市長選戰升溫，藍白合民調整合期間，民進黨提名市長參選人、立委王美惠「騎機車服務」形象，成為選戰焦點。民眾黨創黨主席柯文哲南下嘉市，替民眾黨市長參選人張啓楷輔選助講，酸王美惠「每天騎機車跑來跑去雖然親切，但那是民意代表工作，不是市長該做的事」，一席話引爆熱議，藍白合民調結果張啓楷出線，王美惠下午透過騎機車載副總統蕭美琴反擊。

2026九合一選舉

王美惠下午邀請副總統蕭美琴南下嘉市，參觀阿里山小火車車庫園區、古蹟北門驛、檜意森活村，展開「雙美同行」文化小旅行，蕭美琴親自坐上王美惠騎20年老機車後座，幽默地說，自己已經很久沒被機車載過，這次在嘉市體驗，發現王美惠這輛機車，符合環保規範，騎起來平穩安靜「保養很好、沒黑煙」，乘坐感受「安心穩定」。

王美惠笑稱載副總統會緊張，自己騎20年「歐兜邁」，哪裡有需要就往哪裡跑，定期保養維修，符合環保法規，不冒煙，「歐兜邁是我的好伴侶」。對市民來說，機車不僅是交通工具，更是王美惠從政22年來隨叫隨到的象徵。

地方政壇人士分析，從柯文哲酸王美惠騎機車，到蕭美琴親身坐上王美惠機車，機車不再只是交通工具，而成為象徵「基層連結」與「治理信任」政治語言。

王美惠以「機車立委」隨叫隨到、深耕巷弄親民形象，穩固嘉市「人情味選票」。蕭美琴親自坐上王美惠機車背書，不僅是政治傳承，更是強調追求國家進步

路上，需要像王美惠腳踏實地、保養得宜「基層引擎」。隨著選戰白熱化，一場圍繞「該不該騎機車」論戰，轉化為參選人形象與路線之爭，持續牽動市長選戰。

嘉義市長選戰升溫，藍白合民調整合期間，民進黨提名市長參選人、立委王美惠「騎機車服務」形象，成為選戰焦點，王美惠下午邀請副總統蕭美琴（右）南下嘉市展開「雙美同行」文化小旅行。記者黃于凡／攝影
嘉義市長選戰升溫，藍白合民調整合期間，民進黨提名市長參選人、立委王美惠「騎機車服務」形象，成為選戰焦點，王美惠下午邀請副總統蕭美琴（右）南下嘉市展開「雙美同行」文化小旅行。記者黃于凡／攝影

民進黨 阿里山 民眾黨

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