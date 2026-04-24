搶攻會計師選票...侯友宜、李四川連袂出席 蘇巧慧也趕到

新北市會計師公會今晚在新北市府一樓餐廳舉辦成立大會，新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川連袂出席祝賀，侯趁機為李拉票，稍晚民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場爭取支持。

侯友宜致詞說，會計師是專業力量的集結與制度保障的深化，過去新北市府的好日子大平台欠缺經費時，他就會找會計師幫忙，會計師們也經常做公益，他希望公私繼續協力，隨後更趁機為李四川拉票表示，未來李四川若接棒，一定可以繼續與公會團體共同合作，「順順順、不打結」。

李四川表示，會計師不只是一個職業或組織，其實是「制度確保最後的關口」，一個公司能不能撐得住、財務透不透明、制度健不健全，都是會計師在做把關。年底當選後，會繼續與公會團體密切合作，推動各項市政、協助弱勢族群，推動新北持續向前。

待侯友宜及李四川離去不久，蘇巧慧也前來致賀表示，台灣各產業都需要有會計師，各位的專業不是AI能取代，會計師是穩定社會的力量，她從民代挑戰到下一個位置，希望用過去十年成績讓大家知道穩定值得信賴，更希望得到大家肯定與認同，一起朝下個階段努力。