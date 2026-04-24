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盧秀燕周日首度到高雄為柯志恩站台 合體直攻對手賴瑞隆選區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台中市長盧秀燕將首度為立委柯志恩站台，兩人將在周日上午11時合體舉辦「好媽媽連線見面會」。圖／國民黨提供
台中市長盧秀燕將首度為立委柯志恩站台，兩人將在周日上午11時合體舉辦「好媽媽連線見面會」。圖／國民黨提供

台中市長盧秀燕26日將南下高雄，首度為國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩站台，兩人將合體舉辦「好媽媽連線見面會」，同時間民進黨參選人、立委賴瑞隆也將在小港成立後援會。前鎮、小港向來被視為深綠選區，盧媽媽攜手柯志恩深入敵營，起手式頗有較勁意味。

2026九合一選舉

國民黨台中市長盧秀燕啟動輔選行程，預定周日（26日）上午11時在高雄前鎮區慈德宮與高雄市長參選人柯志恩合體造勢。

柯志恩表示，不管是盧市長或蔣市長，未來高雄選戰需要這些好朋友一起來幫忙，盧市長有媽媽的角色，台中不管是社福或很多方面都治理得相當好，這次抽空來高雄看看柯志恩，也順便跟高雄鄉親相見歡。

柯志恩說，盧秀燕會帶來不同的刺激，現場鄉親也能一睹盧媽媽風采，未來這樣的機會會非常多，希望全省的好朋友都過來，幫柯志恩加加油，大家一起來打氣。

柯團隊也指出，盧秀燕與柯志恩有許多相似點，兩人都是媒體人出身，且具備妻子及母親角色，盧在台中市長任內施政滿意度很高，想必有不少台中經驗可分享或學習，兩人合體，可為高雄這個產業轉型的工業城市注入一股女性柔性力量。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆周日上午10時將在小港成立後援會。圖／取自賴瑞隆臉書
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆周日上午10時將在小港成立後援會。圖／取自賴瑞隆臉書

民進黨 國民黨 賴瑞隆

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