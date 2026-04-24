藍白合最後衝刺！黃國昌騎單車拜票 請支持者在家顧電話

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天開始第二天的騎單車拜票行程，今天上午從林口竹林山觀音寺出發，最後終點在新北市政府大門口。黃國昌表示，民調進入最後衝刺階段，他拜託支持者在家幫忙顧電話，民眾新北隊不會讓大家失望，會持續努力。

黃國昌原本預計17時22分到，但今天下雨，比原定時間晚10多分鐘抵達，並與新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳怡君、陳彥廷、吳亞蓁及陳語倢合體。

黃國昌表示，今天很感謝，有這麼多夥伴陪他一起騎車，一開始陳世軒陪他從林口一路騎到新莊，經過泰山、五股，蘆洲三重是陳彥廷。到土樹三鶯有吳亞倫，到中、永和有陳怡君跟林子宇，陪他騎到新北市政府。今天下雨，謝謝大家下班時間還來聚集幫忙加油打氣，也感謝警察局警員幫忙默默守護。

黃國昌表示，這兩天長騎新北，是因為民調進入最後衝刺階段，拜託大家幫忙在家幫他顧電話，其實這兩天的活動，都盡量不要驚擾大家，因為一般在走街頭，都要熱烈喊口號，但今天在新北市政府門口，不要讓警員、讓市長侯友宜為難，不要因為他們的活動受到不必要的牽連，相信透過網路直播，所有的支持者都會知道大家有相同的信念，民眾新北隊不會讓大家失望，會持續努力。