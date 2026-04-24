藍整合效應...新竹縣長民調徐欣瑩領先鄭朝方擴大 竹北市也勝出

2026年新竹縣長選戰最新民調出爐，在國民黨初選落幕後，藍營整合效應逐步發酵。根據全國公信力民意調查，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩以38.7%的支持度，領先民進黨鄭朝方的27.3%，差距達11.4個百分點，較今年1月時的5.5個百分點明顯擴大，顯示選情出現結構性變化，連向來被視為鄭朝方主場的竹北市，本次民調都出現變化。

調查顯示，徐欣瑩在竹北市支持度達37.9%，首度領先鄭朝方的33.4%，打破過去綠營在竹北優勢的印象。 此外，徐欣瑩在竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉與芎林鄉等地亦具優勢，顯示其支持版圖逐步擴大。

值得注意的是，未表態選民比例大幅回升，幅度與鄭朝方支持度下降幾乎相當。分析認為，在初選結束後，部分原先傾向鄭朝方的藍營支持者轉為觀望，另有台灣民眾黨支持者態度趨於保留，未立即轉向表態，形成鄭朝方支持度下滑、無反應增加的結構性現象。

從票源結構來看，徐欣瑩除穩固泛藍基本盤外，對白色選票的掌握亦具優勢。以2024總統選舉交叉分析顯示，投給柯文哲、吳欣盈的選民中，有49.1%支持徐欣瑩，僅26.9%支持鄭朝方，顯示白營選民對徐的接受度較高。 在藍營整合與藍白潛在合作空間下，成為徐欣瑩擴大領先的重要基礎。

在區域分布上，新竹縣最重要的四大鄉鎮，徐欣瑩除了在關鍵選區竹北市領先鄭朝方將近5%，在湖口鄉、新豐鄉、竹東鎮，更是屬於徐欣瑩的核心優勢版圖，至於在關西鎮、新埔鎮、芎林鄉、橫山鄉、峨眉鄉及北埔鄉，徐欣瑩都保有一定的領先幅度。

從政黨認同結構觀察，徐欣瑩在泛藍及台灣民眾黨支持者中優勢明顯，但在泛綠與中立選民中仍有待拓展；鄭朝方則主要依賴泛綠支持，但在中間選民與非表態族群中尚未取得突破。 值得關注的是，中立及無反應選民比例高達45.2%，將成為左右選情的關鍵群體。

地方政壇人士分析，國民黨初選後，徐欣瑩與甫接任黨部主委的縣長楊文科之間的整合節奏趨於穩定，有效化解藍營潛在分裂因素，並逐步整合藍營支持者，為選情奠定基礎。

反觀民進黨在新竹縣布局仍面臨戰略抉擇，觀察此次民調結果，鄭朝方若轉戰縣長選舉，除需面對藍營整合壓力，也可能導致其原有在竹北的基礎出現鬆動。地方人士指出，竹北作為新竹縣人口與資源重心，若失去經營據點，民進黨在未來選舉中恐面臨「全面失守」風險，對2028整體布局亦將產生連動影響。

整體而言，此次民調反映在國民黨初選結束後，藍營整合效應逐步顯現，徐欣瑩選情穩中帶升；反觀綠營則仍處於觀望與布局階段。隨著選戰逐漸升溫，未來中間選民與白色選票的流向，將成為決定勝負的關鍵變數。

本次調查由全國公信力民意調查股份有限公司執行，調查期間為4月16日至4月18日止，共計完成有效樣本1072份，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差約為±2.99個百分點。