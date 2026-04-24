沈伯洋來勢洶洶 吳怡農開政治獻金專戶準備參選台北市長

壯闊台灣理事長吳怡農欲爭取民進黨提名參選台北市長，但迄今綠營遲遲未定人選，甚至傳出要徵召立委沈伯洋。吳怡農今宣布，依計畫開立政治獻金專戶，但黨內提名程序還未完成，他強調會尊重黨中央最後決定。

吳怡農今天在臉書指出，自爭取參選台北市長以來，他收到許多人的支持，也有不少人不吝給建言，讓他更有動力、更謙卑。今天他依照原本計畫開立「擬參選人政治獻金專戶」，也直言黨內提名程序還未完成，因此他照著既定節奏，做該做的事，「但身為民進黨的一員，我會尊重黨中央最後的決定，除非獲得徵召，不會開始接受捐款。」

他說，為什麼選在現在做這件事？因為政治獻金法規定，縣市長與議員參選人若要籌資，必須在上任日前8個月才能開始募款，也就是明天。

吳怡農坦言，政治獻金的法規有種種不合理之處，對於「非現任公職」的參選人也非常不利。畢竟要能募款，才有經費成立團隊，開始舉辦活動、和更多選民對話；相較之下，許多現任公職的公費助理早已投入選戰。這是台灣選舉制度的缺陷之一。

他也提及政治獻金法另一個問題，就是在選舉結束之後數月，才公布各候選人的捐款收支明細。當資金來源無法作為選民投票的參考，「陽光法令」就顯得格外空虛。

吳怡農表示，他若開始募款，將只接受線上刷卡、超商繳款及銀行 ATM 轉帳，並會即時公布所有收款紀錄，供大家隨時查詢。希望未來有更多夥伴會主動於競選期間公開每筆收入、詳實申報所有支出，一起落實透明政治。他更希望政府與監察院對於「陽光法令」的改革、「政治獻金」的規範會有積極作為，提升民主品質。

他相信，公平的自由競爭最有機會帶來新的想法、為國家注入新的力量，這是為什麼他不斷呼籲黨內全面開放初選。也強調自己會持續聽取意見、爭取認同，一起為家園的安全與發展並肩努力。