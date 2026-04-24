直搗蘇巧慧本命區？李四川霸氣稱：29區都是我的本命區

國民黨新北市長參選人李四川今前往土城參訪觀光工廠，現場媒體詢問，土城區算是蘇巧慧的本命區，今天到土城參加活動是否要進攻蘇巧慧本命區? 李回應，因再過幾天是母親節，今特地前來做蛋糕，至於「本命區」，他想29區都是他的本命區，他都會很努力。

李四川在土城參訪聖瑪莉觀光工廠後，並在現場做起母親節蛋糕，他笑稱自己太太過去也曾開過麵包店，他二十多年前也烤過麵包，今天很高興再度體驗做蛋糕的樂趣，更指做蛋糕跟做工程一樣很困難，必須很仔細，至於今天做完的蛋糕要拿回家送給太太。

前天接受資深媒體人趙少康節目專訪提及，現在選舉是一打二，對手是蘇巧慧及蘇巧慧父親蘇貞昌，今李四川出席土城活動時表示，不論對手擁有多少資源或有幾個人，他只有全力以赴。

另黃國昌昨天受訪提及有機會跟國民黨組成「聯合政府」，李四川今表示，他們兩個初選原則上不管是誰出線，黨跟黨也有協定，只要是要為新北市打拼，好的人才都可以用。