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最強母雞出動！盧秀燕：假日輔選「理所當然」 好人選一定公平推薦
民眾黨台中市議員江和樹請台中市長盧秀燕表態2028參選總統，盧秀燕今天出席西屯區協和里市民活動中心啟用典禮後受訪時回應「謝謝議員」；至於「最強母雞」輔選？她強調，假日輔選理所當然，只要是好的人選，一定公平推薦。
2026九合一選舉
盧秀燕致詞時，大方推薦藍綠議員。她強調，在場的黃馨慧是在地議員，一定要推薦，民進黨市議員林祈烽，地方建設也會私下找她，不像有些議員只會罵。她強調，自己年底即將卸任，不尋求連任，所以要說實話，強調林祈烽是好議員，就算是綠營的，她也推薦。
至於假日輔行程滿檔，是最強母雞出動嗎？盧秀燕說，這本來就理所當然，她這麼多年來都會盡自己的本份，利用休閒時間幫自己同事的忙，只要是好的人選都會強烈推薦，利用假日時間去輔選也理所當然，強調一定會推薦好人選而且公平的推薦。
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