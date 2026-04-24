快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

最強母雞出動！盧秀燕：假日輔選「理所當然」 好人選一定公平推薦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕受訪。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市議員江和樹請台中市長盧秀燕表態2028參選總統，盧秀燕今天出席西屯區協和里市民活動中心啟用典禮後受訪時回應「謝謝議員」；至於「最強母雞」輔選？她強調，假日輔選理所當然，只要是好的人選，一定公平推薦。

2026九合一選舉

盧秀燕致詞時，大方推薦藍綠議員。她強調，在場的黃馨慧是在地議員，一定要推薦，民進黨市議員林祈烽，地方建設也會私下找她，不像有些議員只會罵。她強調，自己年底即將卸任，不尋求連任，所以要說實話，強調林祈烽是好議員，就算是綠營的，她也推薦。

至於假日輔行程滿檔，是最強母雞出動嗎？盧秀燕說，這本來就理所當然，她這麼多年來都會盡自己的本份，利用休閒時間幫自己同事的忙，只要是好的人選都會強烈推薦，利用假日時間去輔選也理所當然，強調一定會推薦好人選而且公平的推薦。

台中市西屯區協和里市民活動中心啟用。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區協和里市民活動中心啟用。記者趙容萱／攝影

民進黨 民眾黨 議員

延伸閱讀

沈伯洋傳參選...藍議員分析藍選戰不好打 蔣萬安反應曝

李四川稱要把新北人送進輝達 白營要蔣萬安不要孔融讓梨

柯文哲辣椒水事件破案 綠中市議會黨團指疑點重重

看好沈伯洋戰北市？楊智伃諷：蔣萬安高票連任的墊腳石

相關新聞

沈伯洋傳參選...藍議員分析藍選戰不好打 蔣萬安反應曝

民進黨傳將派立委沈伯洋選2026台北市長，國民黨北市議員游淑慧認為，其實藍營選戰很不好打，因為「沒做什麼事可以打」，選情變冷。台北市長蔣萬安中午受訪，針對選戰，蔣萬安指出，他就是專注市政，今天到議會做重大法案的報告。

李四川稱要把新北人送進輝達 白營要蔣萬安不要孔融讓梨

台北市長蔣萬安今赴議會向民眾黨團、新黨議員侯漢廷報告重大法議案，雙方交流聯開宅、營養午餐等市政議題，民眾黨總召林珍羽談及前副市長李四川去選舉，稱要把新北人送進輝達門口，她喊話蔣保護市民權利，不要最後跟李在孔融讓梨。

最強母雞出動！盧秀燕：假日輔選「理所當然」 好人選一定公平推薦

民眾黨台中市議員江和樹請台中市長盧秀燕表態2028參選總統，盧秀燕今天出席西屯區協和里市民活動中心啟用典禮後受訪時回應「謝謝議員」；至於「最強母雞」輔選？她強調，假日輔選理所當然，只要是好的人選，一定公平推薦。

影/沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安：讓我想起老朋友王世堅

台北市長蔣萬安前往台北市議會，向民眾黨黨團議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽與新黨議員侯漢廷說明重大議法案。蔣萬安提出的市府重大議案包括市府相關職務職調整的法案，另有追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等，也聽取議員們的各項問題與建議。

沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安開心反應曝光：懷念起這個人

立委沈伯洋近來成民進黨2026台北市長選戰的潛在人選，走親民路線，還被綠委誇有古典音樂專長，可以針對巴哈、莫札特等大師的生平與樂曲，不看稿連續主講1小時。台北市長蔣萬安中午被媒體問到此事，笑說這讓他懷念起老朋友王世堅，「堅哥非常懂古典樂」。

黨內初選遭質疑 國民黨考紀會：把民意當萬靈丹才是制度混亂的開始

針對縣市議員提名，國民黨近期展開初選。國民黨考紀會今在臉書發文，表示針對近期有人以「初選民調結果被沒收」為由，批評國民黨考紀制度，這樣的說法看似替民意發聲，實際上卻是把不同層次的問題刻意混為一談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。