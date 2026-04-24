李四川稱要把新北人送進輝達 白營要蔣萬安不要孔融讓梨

台北市長蔣萬安今赴議會向民眾黨團、新黨議員侯漢廷報告重大法議案，雙方交流聯開宅、營養午餐等市政議題，民眾黨總召林珍羽談及前副市長李四川去選舉，稱要把新北人送進輝達門口，她喊話蔣保護市民權利，不要最後跟李在孔融讓梨。

林珍羽強調，民眾黨對於市政琢磨，從來不是意識形態，一直秉持理性務實的角度，蔣應該可感受到善意，也感謝蔣有別於以往，提早不少時間與黨團說明重大法議案。蔣萬安說，這次包含市府相關職務職等的調整、第一次追加減預算如校舍改建和免費營養午餐等，另有畜產、漁產公司2個處分案。

林指出，李四川去選新北市長，稱要把新北人送進輝達門口，她憂北市科技人怎麼辦？要求身為大家長的蔣萬安要保護好台北市民的權利，不要最後一直跟李在孔融讓梨。蔣說，內科等地很多是新北和各縣市來的優秀人才，樂見他們進到可發揮的舞台。林提醒，每項政策方向都決定未來市民如何看待，蔣說「我一定會好好保護大家。」

陳宥丞說，綠營傳出要派體育、音樂俱佳的立委沈伯洋與蔣萬安拚比，他認為民進黨搞錯重點，「觀眾」才是重點，蔣萬安帶領局處首長是「主旋律」，議員為市民發聲則是「和聲」，年底市長、議員能不能連任，也是要看市府有無達成選民期待、看觀眾買單與否。

黨團幹事長張志豪肯定免費營養午餐是德政，但小學一年級的女兒向自己陳情沒有很好吃，他要求市府應優化標案評分權重，強制揭露廠商的裁罰紀錄，另要跨縣市北北桃建立聯合稽查的合作機制，蔣萬安允諾。張也點出坡心市場瓦斯管線的設置問題。

黃瀞瑩提及，農曆年前漁產公司發生工安意外，廠商卻未幫喪命的17歲少女投勞保，直呼「立院勞權戰神」眼皮下居然發生履約管理疏失，她要求重新檢視四大公司委外廠商，蔣承諾且會不定期抽查。

侯漢廷提及食安的馬鈴薯問題，市府應盤點北市多少中小型食品加工業者、多少家會去進口美國馬鈴薯，以及中央將開放印度籍移工，北市應盤查轄內企業是否申請、勞動局是否擔任審核角色，盼保障本地勞工。

會議中午12時30分開始，下午近2時結束，在5位議員各自表達看法後閉門會議。張志豪會後轉述，氛圍非常不錯，希望蔣萬安能聽到他們的聲音，帶回去好好思考相關議題並回應，包含營養午餐、聯開宅等公共議題，對談過程都有得到善意的回應，黨團也要求不能談完就算了，一定要繼續追蹤後續辦理狀況。

台北市長蔣萬安（右）前往台北市議會向民眾黨黨團議員與新黨議員侯漢廷（左）說明重市府相關職務職調整的法案，追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等重大法案，同時聽取議員們的各項問題、建議。記者黃義書／攝影