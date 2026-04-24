快訊

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

慶生完2天遇死劫！台中男診所腸胃鏡猝死 2幼子淚喊：我們沒有爸爸了

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋傳參選...藍議員分析藍選戰不好打 蔣萬安反應曝

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
蔣萬安中午赴台北市議會，拜會民眾黨團時受訪。記者楊正海／攝影
蔣萬安中午赴台北市議會，拜會民眾黨團時受訪。記者楊正海／攝影

民進黨傳將派立委沈伯洋選2026台北市長，國民黨北市議員游淑慧認為，其實藍營選戰很不好打，因為「沒做什麼事可以打」，選情變冷。台北市長蔣萬安中午受訪，針對選戰，蔣萬安指出，他就是專注市政，今天到議會做重大法案的報告。

2026九合一選舉

游淑慧指出，如果是沈伯洋選2026台北市長，其實藍營選戰還很不好打，因為沈伯洋要打他負面，沒做什麼事可以打，不同陳時中當時議題「信手拈來」；游淑慧也說，民進黨小雞也會瑟瑟發抖，因選情變冷，支持者不出來投票。

蔣萬安中午赴台北市議會拜會民眾黨團，說明重大法議案，媒體問他如何提振台北市的投票率和選戰節奏？蔣萬安未直接回應，僅說他覺得就是專注市政，今天到議會做重大法案的報告。

至於2026藍白合，蔣萬安說，國民黨北市黨部應該都有相關的規畫，他就是尊重黨部的安排；媒體也追問，若謝龍介和柯志恩邀請，會不會南下輔選？蔣萬安堅定表示，一定全力幫忙。

民眾黨團 台北 北市 蔣萬安 沈伯洋

延伸閱讀

沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安開心反應曝光：懷念起這個人

看好沈伯洋戰北市？楊智伃諷：蔣萬安高票連任的墊腳石

綠台南主委選戰內鬥 郭國文提郭再欽爭議遭酸「做人的道理？」

翡翠水庫發電爭議 蔣萬安拍板3解方：邀台電水利署面對面談

相關新聞

沈伯洋傳參選...藍議員分析藍選戰不好打 蔣萬安反應曝

民進黨傳將派立委沈伯洋選2026台北市長，國民黨北市議員游淑慧認為，其實藍營選戰很不好打，因為「沒做什麼事可以打」，選情變冷。台北市長蔣萬安中午受訪，針對選戰，蔣萬安指出，他就是專注市政，今天到議會做重大法案的報告。

影/沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安：讓我想起老朋友王世堅

台北市長蔣萬安前往台北市議會，向民眾黨黨團議員陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽與新黨議員侯漢廷說明重大議法案。蔣萬安提出的市府重大議案包括市府相關職務職調整的法案，另有追加減預算、推動校舍改建、營養午餐免費等，也聽取議員們的各項問題與建議。

沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安開心反應曝光：懷念起這個人

立委沈伯洋近來成民進黨2026台北市長選戰的潛在人選，走親民路線，還被綠委誇有古典音樂專長，可以針對巴哈、莫札特等大師的生平與樂曲，不看稿連續主講1小時。台北市長蔣萬安中午被媒體問到此事，笑說這讓他懷念起老朋友王世堅，「堅哥非常懂古典樂」。

黨內初選遭質疑 國民黨考紀會：把民意當萬靈丹才是制度混亂的開始

針對縣市議員提名，國民黨近期展開初選。國民黨考紀會今在臉書發文，表示針對近期有人以「初選民調結果被沒收」為由，批評國民黨考紀制度，這樣的說法看似替民意發聲，實際上卻是把不同層次的問題刻意混為一談。

遭四叉貓譏買假帳號吹捧自己 李四川競辦：停止選舉爛招

新北市長選戰升溫，社群平台已成參選人的重要戰場之一，近日「反串」與「側翼」爭議再起，網紅「四叉貓」自稱揪出國民黨參選人李四川的側翼粉專「四川花椒」，更譏諷李沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己。

看好沈伯洋戰北市？楊智伃諷：蔣萬安高票連任的墊腳石

國民黨前發言人楊智伃今早上媒體人王淺秋廣播節目專訪，她以北市松山信義選區初選時跑地方的經驗，談到民進黨若派立委沈伯洋參選市長看法，她說，自己是支持的，但民進黨基層是否希望，則是打一個問號，也更難將台北市長蔣萬安封鎖在台北。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。