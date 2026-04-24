沈伯洋傳參選...藍議員分析藍選戰不好打 蔣萬安反應曝

民進黨傳將派立委沈伯洋選2026台北市長，國民黨北市議員游淑慧認為，其實藍營選戰很不好打，因為「沒做什麼事可以打」，選情變冷。台北市長蔣萬安中午受訪，針對選戰，蔣萬安指出，他就是專注市政，今天到議會做重大法案的報告。

游淑慧指出，如果是沈伯洋選2026台北市長，其實藍營選戰還很不好打，因為沈伯洋要打他負面，沒做什麼事可以打，不同陳時中當時議題「信手拈來」；游淑慧也說，民進黨小雞也會瑟瑟發抖，因選情變冷，支持者不出來投票。

蔣萬安中午赴台北市議會拜會民眾黨團，說明重大法議案，媒體問他如何提振台北市的投票率和選戰節奏？蔣萬安未直接回應，僅說他覺得就是專注市政，今天到議會做重大法案的報告。

至於2026藍白合，蔣萬安說，國民黨北市黨部應該都有相關的規畫，他就是尊重黨部的安排；媒體也追問，若謝龍介和柯志恩邀請，會不會南下輔選？蔣萬安堅定表示，一定全力幫忙。