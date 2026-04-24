沈伯洋懂巴哈、莫札特 蔣萬安開心反應曝光：懷念起這個人

立委沈伯洋近來成民進黨2026台北市長選戰的潛在人選，走親民路線，還被綠委誇有古典音樂專長，可以針對巴哈、莫札特等大師的生平與樂曲，不看稿連續主講1小時。台北市長蔣萬安中午被媒體問到此事，笑說這讓他懷念起老朋友王世堅，「堅哥非常懂古典樂」。

民進黨立委陳培瑜日前談沈伯洋，認為他不僅是國安與認知作戰的專家，對內容產業也非常熟悉，且體育神經相當發達，除了眾所周知的籃球，桌球實力更是驚人，連近期流行的匹克球也難不倒他。沈伯洋還曾擔任過音樂導聆人，對於古典樂理信手連彈，可以針對巴哈、莫札特等大師的生平與樂曲，不看稿連續主講一個小時。

蔣萬安中午赴台北市議會拜會民眾黨團，說明重大法議案，尋求支持，媒體問蔣萬安有學過音樂嗎？蔣萬安知道媒體想問的問題，笑說，小時候學過，媒體追問學過什麼？懂巴哈跟莫札特嗎？要不要談一下沈伯洋？蔣萬安說，這讓他懷念起老朋友王世堅，「堅哥」他非常懂古典樂，而且也會拉小提琴。

對於沈伯洋被說是「音樂才子」，以及對沈伯洋的髮型，有沒有建議？蔣萬安未回答，僅笑說謝謝。