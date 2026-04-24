遭四叉貓譏買假帳號吹捧自己 李四川競辦：停止選舉爛招

新北市長選戰升溫，社群平台已成參選人的重要戰場之一，近日「反串」與「側翼」爭議再起，網紅「四叉貓」自稱揪出國民黨參選人李四川的側翼粉專「四川花椒」，更譏諷李沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己。

李四川競辦今表示，自李四川正式投入選舉後，反串留言便不斷出現在社群，這不會是第一次，也不會是最後一次，團隊已保留證據，呼籲有心人士停止選舉爛招、回歸正面選戰。

四叉貓發文表示，自從他踢爆四川花椒後，該粉專已10天沒動作，網軍反而跑去李四川主要粉專「李四川Hammer Lee」灌留言，他質疑，到底多沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己啦。

李四川競辦說明，自3 月 27 日起就發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言，經內部清查，這些帳號具有高度一致共同特徵，包括使用美女圖像作為頭像、好友數極低、於短時間內集中出現，留言內容多為浮誇吹捧，競選辦公室當時便已完整錄影存證並逐一進行封鎖處理，但相關反串行為至今仍持續出現。

李四川競選辦公室強調，李四川數十年在公務界推動地方建設，以實質政績獲得市民信賴，社群貼文也經常吸引廣大粉絲互動，從來不需要「假好評」，如今有心人士刻意以反串方式持續在李四川官方社群留言，就是企圖以負面選舉方式「以假亂真」。

李四川競辦表示，無論臉書或Threads 及其他社群平台上的假帳號與反串操作，是目前全民都在面對的共同現象，團隊已將每一次的證據都留下來，用證據說話，也會持續封鎖存證，「這可能讓李四川成為史上第一位主動封鎖虛假好評的政治人物粉專」請有心人士勿再持續敗壞新北選風。