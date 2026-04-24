快訊

成立以來上漲逾2000%！「00685L」也要分割了

跟著媽祖走才知道 白沙屯進香路線的隱藏美食地圖

李洋上任砍3億預算！Cheap揭內幕憂：會做事的被搞掉「台灣體育就沒救了」

聽新聞
0:00 / 0:00

遭四叉貓譏買假帳號吹捧自己 李四川競辦：停止選舉爛招

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競辦表示自3 月 27 日起就發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言。圖／翻攝畫面
李四川競辦表示自3 月 27 日起就發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言。圖／翻攝畫面

新北市長選戰升溫，社群平台已成參選人的重要戰場之一，近日「反串」與「側翼」爭議再起，網紅「四叉貓」自稱揪出國民黨參選人李四川的側翼粉專「四川花椒」，更譏諷李沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己。

2026九合一選舉

李四川競辦今表示，自李四川正式投入選舉後，反串留言便不斷出現在社群，這不會是第一次，也不會是最後一次，團隊已保留證據，呼籲有心人士停止選舉爛招、回歸正面選戰。

四叉貓發文表示，自從他踢爆四川花椒後，該粉專已10天沒動作，網軍反而跑去李四川主要粉專「李四川Hammer Lee」灌留言，他質疑，到底多沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己啦。

李四川競辦說明，自3 月 27 日起就發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言，經內部清查，這些帳號具有高度一致共同特徵，包括使用美女圖像作為頭像、好友數極低、於短時間內集中出現，留言內容多為浮誇吹捧，競選辦公室當時便已完整錄影存證並逐一進行封鎖處理，但相關反串行為至今仍持續出現。

李四川競選辦公室強調，李四川數十年在公務界推動地方建設，以實質政績獲得市民信賴，社群貼文也經常吸引廣大粉絲互動，從來不需要「假好評」，如今有心人士刻意以反串方式持續在李四川官方社群留言，就是企圖以負面選舉方式「以假亂真」。

李四川競辦表示，無論臉書或Threads 及其他社群平台上的假帳號與反串操作，是目前全民都在面對的共同現象，團隊已將每一次的證據都留下來，用證據說話，也會持續封鎖存證，「這可能讓李四川成為史上第一位主動封鎖虛假好評的政治人物粉專」請有心人士勿再持續敗壞新北選風。

國民黨 網軍 李四川 四叉貓 新北市選舉

延伸閱讀

川普稱伊朗陷入內鬥搞不清誰當家 穆吉塔巴發文反擊了

高雄里長選舉看板「含肌量爆表」 網驚：要逼人遷戶籍嗎？

以為詐騙？中油員工突請求「借發票買咖啡」 內行揭真相 ：社畜的無奈罷了

延長停火但不解除封鎖！川普續施壓 伊朗高層嗆：失敗方沒資格談條件

相關新聞

看好沈伯洋戰北市？楊智伃諷：蔣萬安高票連任的墊腳石

國民黨前發言人楊智伃今早上媒體人王淺秋廣播節目專訪，她以北市松山信義選區初選時跑地方的經驗，談到民進黨若派立委沈伯洋參選市長看法，她說，自己是支持的，但民進黨基層是否希望，則是打一個問號，也更難將台北市長蔣萬安封鎖在台北。

遭四叉貓譏買假帳號吹捧自己 李四川競辦：停止選舉爛招

新北市長選戰升溫，社群平台已成參選人的重要戰場之一，近日「反串」與「側翼」爭議再起，網紅「四叉貓」自稱揪出國民黨參選人李四川的側翼粉專「四川花椒」，更譏諷李沒自信才會花錢買假帳號吹捧自己。

進韓國瑜辦公室？幫忙李四川？ 楊智伃曝下一步先做這事

國民黨台北市議員松山信義選區初選民調出爐，前主席朱立倫子弟兵楊智伃沒能挺過初選，受訪時落淚，引起關注。她今天上媒體人王淺秋廣播節目專訪說，謝票至少會到下周，目前還沒有計畫，但也要讓大家知道藍營年輕人不會跌倒就怕上戰場。

賴瑞隆合體議員參選人拍形象照 宣示「高雄隊」團結戰鬥

2026高雄市長選戰逼近，民進黨市長參選人、立委賴瑞隆與黨內議員參選人拍攝合體形象照，陪同參選人拿鳳梨、「蜜柑站長」娃娃，穿上原民服飾，或者陪同做出騎機車姿勢及揮拳象徵強棒出擊。賴瑞隆說，「團結、專業、協同打拚」的高雄隊正式成軍，展現拚戰精神與活力。

台聯黨嘉市東區議員提名新人參選 台聯前議員蔡永泉動向受注目

嘉義市長、議員選戰升溫，東區議員戰況添變數。台灣團結聯盟日前召開中執會，公布首波提名名單，新人何苡睿披掛上陣投入東區議員選戰。然而，同選區曾任台聯嘉義黨部主委的前市議員蔡永泉，未列提名名單，是否再戰，引發政壇關注。蔡永泉對參選與否，回應「仍在擲筊杯」（評估中）。

「雙美同行」文化小旅行 王美惠下午攜手蕭美琴文青選戰造勢

年底嘉義市長選戰升溫，民進黨提名市長參選人、立委王美惠，去年底獲提名後，穩紮穩打，以深耕基層、強調服務「一步一腳印」策略，累積支持度。面對藍白整合張啓楷出線參戰，綠營不敢鬆懈，積極布局空戰陸戰雙軌並進。藍白整合期間，前總統蔡英文南下嘉市，利用蘭潭後山健行機會，與王美惠同框亮相，透過輕鬆自然互動為選情加溫。隨著戰局明朗，副總統蕭美琴將在下午參訪嘉市，與王美惠展開一場別開生面的「文化小旅行」，再度為選戰注入話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。