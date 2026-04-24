看好沈伯洋戰北市？楊智伃諷：蔣萬安高票連任的墊腳石

國民黨前發言人楊智伃今早上媒體人王淺秋廣播節目專訪，她以北市松山信義選區初選時跑地方的經驗，談到民進黨若派立委沈伯洋參選市長看法，她說，自己是支持的，但民進黨基層是否希望，則是打一個問號，也更難將台北市長蔣萬安封鎖在台北。

楊智伃說，她是支持立委沈伯洋代表民進黨參選，民進黨覺得北市這局必輸、要有點火花，也要讓北市長蔣萬安能高票連任，那沈就是最好的墊腳石。不過，她也說，其實從去年11月多前聯電董事長曹興誠就一直推波助瀾，到現在沈也自己說戶籍在台北市五分埔有二分的大地主，「但是沈是不分區立委，責任區在花蓮，那之前對花蓮責任算什麼？」

楊智伃說，不過民進黨基層會希望沈伯洋出來嗎，其實是打一個問號，甚至可能覺得是害怕。畢竟沈在大罷免期間累積太多仇恨值，尤其台北市藍大於綠、理性選民多的地方，「綠營要思考，這張爛牌怎麼不打得爛。」

她也說，相對地蔣萬安要走透透到全台連線，從新北市到桃園市、基隆市，甚至是總統賴清德重兵壓的宜蘭，來全力幫忙。「所以民進黨如果想以沈伯洋封鎖蔣萬安在台北市，是非常難的。」