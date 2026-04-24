進韓國瑜辦公室？幫忙李四川？ 楊智伃曝下一步先做這事

國民黨台北市議員松山信義選區初選民調出爐，前主席朱立倫子弟兵楊智伃沒能挺過初選，受訪時落淚，引起關注。她今天上媒體人王淺秋廣播節目專訪說，謝票至少會到下周，目前還沒有計畫，但也要讓大家知道藍營年輕人不會跌倒就怕上戰場。

楊智伃說，這幾天沈澱，參選也是自己做的決定，不過，她雖然住在松山信義，但是地方人脈不見得都熟悉，朱立倫透過自己方式幫忙，感到很溫暖的支持，也是給年輕人機會，「朱家軍這個頭銜感到自豪。」所以也很感謝沒有投給她的人，知道自己哪些地方沒有做好、自己承擔成敗。

談到公布初選民調當天落淚，楊智伃說，眼淚是覺得對不起支持她的人，過程中很多人來幫忙、支持，覺得自己不夠努力讓大家有點丟臉。自己沈澱一天之後，開始向一路上幫忙的朋友、里長、婦女會姐姐們感謝，假日也會到市場謝票。

主持人王淺秋說，不少人開始幫楊找工作，可能是到立法院長韓國瑜辦公室或者是幫忙新北市長參選人李四川。楊智伃說，目前還沒有計畫，謝票至少會到下周，但是走過的路不會白費。

同時，她也說，自己在初選過程中，也是全國性的議題都會發聲，像是李四川胞弟的新聞、台北市長蔣萬安的台北燈會等都有幫忙辯護。也要讓大家知道國民黨年輕人，不會跌倒一次就怕上戰場。

楊智伃也回憶，學生時期都是念體育，本來是從事體育新聞，但陰錯陽差也是朱立倫主席給予機會，讓她剛畢業就能走全國性的選舉，才發現政治能接觸到各式民生議題，而選舉也是過程，人生選擇還有很多起伏，慶幸自己是在年輕時摔了跤。