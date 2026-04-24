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賴瑞隆合體議員參選人拍形象照 宣示「高雄隊」團結戰鬥

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆與前鎮小港區議員鄭光峰同框，展現團結氣勢。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆與前鎮小港區議員鄭光峰同框，展現團結氣勢。圖／賴瑞隆服務處提供

2026高雄市長選戰逼近，民進黨市長參選人、立委賴瑞隆與黨內議員參選人拍攝合體形象照，陪同參選人拿鳳梨、「蜜柑站長」娃娃，穿上原民服飾，或者陪同做出騎機車姿勢及揮拳象徵強棒出擊。賴瑞隆說，「團結、專業、協同打拚」的高雄隊正式成軍，展現拚戰精神與活力。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長提名人歷經黨內初選激烈競爭，新系立委賴瑞隆擊敗對手邱議瑩、林岱樺及許智傑，取得下屆高雄市長參賽權，初選結束後黨內整合備受外界關注。

不同於初選期間僅少數議員豎立與賴瑞隆同框的合體看板，在確定代表民進黨參選後，現任議員及參選新人近日進入攝影棚與賴合體拍攝競選照片，有人身著律師袍、穿球衣，選擇用選區特色作物如鳳梨、芭樂等水果入鏡，也有議員帶著愛犬一起拍照。

「團隊秉持共同目標，團結一致守護高雄」賴瑞隆強調，此次拍攝象徵一支「團結、專業、協同打拚」的高雄隊正式成軍。無論是現任議員或新秀，皆在過程中發揮創意與個人特色，展現拚戰精神與活力。

高雄議員張漢忠（右）是機車修理師傅出身，素有「機車議員」之稱號，立委賴瑞隆與他合體做出騎機車姿勢。圖／賴瑞隆服務處提供
高雄議員張漢忠（右）是機車修理師傅出身，素有「機車議員」之稱號，立委賴瑞隆與他合體做出騎機車姿勢。圖／賴瑞隆服務處提供

立委賴瑞隆與鳳山區新人鄧巧佩做出跳躍姿勢，展現輕鬆活潑一面。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆與鳳山區新人鄧巧佩做出跳躍姿勢，展現輕鬆活潑一面。圖／賴瑞隆服務處提供

立委賴瑞隆跟仁大鳥大選區議員黃飛鳳拍合體照，兩人手持大樹特產鳳梨入鏡。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆跟仁大鳥大選區議員黃飛鳳拍合體照，兩人手持大樹特產鳳梨入鏡。圖／賴瑞隆服務處提供

民進黨 高雄市 許智傑 賴瑞隆

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