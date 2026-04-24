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台聯黨嘉市東區議員提名新人參選 台聯前議員蔡永泉動向受注目

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣團結聯盟日前召開中執會，公布首波提名名單，新人何苡睿披掛上陣投入嘉義市東區議員選戰。圖／取自台聯臉書
台灣團結聯盟日前召開中執會，公布首波提名名單，新人何苡睿披掛上陣投入嘉義市東區議員選戰。圖／取自台聯臉書

嘉義市長、議員選戰升溫，東區議員戰況添變數。台灣團結聯盟日前召開中執會，公布首波提名名單，新人何苡睿披掛上陣投入東區議員選戰。然而，同選區曾任台聯嘉義黨部主委的前市議員蔡永泉，未列提名名單，是否再戰，引發政壇關注。蔡永泉對參選與否，回應「仍在擲筊杯」（評估中）。

2026九合一選舉

48歲的何苡睿，出生嘉義縣民雄鄉，國小畢業全家搬遷嘉市定居，曾任台南市議員唐靜儀助理、新北市立委張宏陸助理及嘉市議員王浩辦公室主任，目前就讀中正大學政治研究所。以「穩定溫柔新政治女力」形象參選，主打中生代實務經驗與在地連結。

對外界質疑台聯東區議員選戰可能鬧雙胞，台聯副秘書長兼嘉義黨部主委蔡豐文說，何苡睿提名是經地方人士推薦，黨主席周倪安親自約見徵詢後拍板定案。黨曾派人詢問蔡永泉參選意願，但其回應「仍在擲筊杯」（評估中），未表態投入選戰，因此首波提名新人何苡睿。

蔡永泉表示，是否參選「尚未決定」，對黨內提名不清楚，態度保留。台聯黨主席周倪安日前第八屆第七次中執會宣示，將推動「本土右派」路線，迎戰2026、2028戰，強調政黨精神承襲自故前總統李登輝民主理念與台灣主體意識，力圖在新世代政治版圖中重新定位。隨著新人出線、老將動向未明，台聯嘉市東區議員是否出現分裂參選或整合挑戰，將成為觀察選戰走勢重要指標。

台聯 張宏陸 嘉義

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