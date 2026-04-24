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「雙美同行」文化小旅行 王美惠下午攜手蕭美琴文青選戰造勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
副總統蕭美琴將在下午參訪嘉市，與民進黨提名市長參選人、立委王美惠展開一場別開生面的「文化小旅行」，釋出圖卡以王美惠騎機車載蕭美琴的插畫呈現，增添親民趣味感，雖強調為示意畫面，仍引發網友熱議。圖／取自王美惠臉書
副總統蕭美琴將在下午參訪嘉市，與民進黨提名市長參選人、立委王美惠展開一場別開生面的「文化小旅行」，釋出圖卡以王美惠騎機車載蕭美琴的插畫呈現，增添親民趣味感，雖強調為示意畫面，仍引發網友熱議。圖／取自王美惠臉書

年底嘉義市長選戰升溫，民進黨提名市長參選人、立委王美惠，去年底獲提名後，穩紮穩打，以深耕基層、強調服務「一步一腳印」策略，累積支持度。面對藍白整合張啓楷出線參戰，綠營不敢鬆懈，積極布局空戰陸戰雙軌並進。藍白整合期間，前總統蔡英文南下嘉市，利用蘭潭後山健行機會，與王美惠同框亮相，透過輕鬆自然互動為選情加溫。隨著戰局明朗，副總統蕭美琴將在下午參訪嘉市，與王美惠展開一場別開生面的「文化小旅行」，再度為選戰注入話題。

2026九合一選舉

與上回低調陪蔡英文不同，王美惠這次提前透過社群平台公開行程，釋出設計感十足宣傳圖卡，以「雙美同行、嘉義前行」為主軸，搭配「美惠、美琴」諧音巧思吸引關注。圖卡以王美惠騎機車載蕭美琴的插畫呈現，增添親民趣味感，雖強調為示意畫面，仍引發網友熱議。

根據公開行程，2人將走訪阿里山森林鐵路車庫園區，這處由昔日林鐵維修基地轉型而成的文化場域，見證阿里山林鐵歷史軌跡；接著前往古蹟北門驛日治時期木造建築，承載城市記憶；最後造訪檜意森活村，歷史建築再利用，融合文創、伴手禮與咖啡文化，展現嘉義獨特生活美學。

王美惠感謝阿里山林鐵文資處長期投入文化保存，讓嘉義的歷史與故事得以延續並被更多人看見。這場「雙美小旅行」，不同於傳統造勢場合動員，而是以文化導覽、城市漫遊方式，展現柔性選戰新風格。藉蕭美琴高人氣親和形象加持，為王美惠選情加分，並行銷嘉義文化底蘊與觀光魅力。

阿里山森林鐵路車庫園區。圖／取自阿里山林鐵文資處官網
阿里山森林鐵路車庫園區。圖／取自阿里山林鐵文資處官網

檜意森活村歷史建築再利用。圖／取自阿里山林鐵文資處官網
檜意森活村歷史建築再利用。圖／取自阿里山林鐵文資處官網

文化 民進黨 張啓楷

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