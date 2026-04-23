快訊

鋒面通過+東北季風增強 今雷雨突襲狂轟大降溫 勞動節連假天氣曝

重兵壓境！ 多達26艘美國軍艦正部署伊朗附近

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲宜蘭輔選人氣不若過往… 陪陳琬惠掃街 民眾怨擋道「走錯地方」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供
羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供

宜蘭縣長選舉將進入藍白合民調，民眾黨創黨主席柯文哲今起陪同黨籍縣長參選人陳琬惠掃街，展開4天強力輔選，但明顯感受「阿北」人氣已不如當年，有民眾看到柯文哲一行人走來，竊竊私語「不要跟他們握手」，還有菜市場騎車男子抱怨擋路，連說「走錯地方」，場面尷尬。

2026九合一選舉

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲與民眾黨參選人陳琬惠將於下月初，透過內參民調決定藍白合出線人選，再與民進黨參選人林國漳投入大選拚戰。柯文哲過去也常到宜蘭拜廟或陪掃街，但從未像這次，連續展開4天輔選行程，明晚更在頭城鎮慶元宮辦開講。

陳琬惠2022年選宜蘭縣長時，只拿到1萬6千多票，得票率7%；2024年參選立委，挾著總統候選人柯文哲光環，衝上5萬3千多票，得票率近21%。很多人還記得，2024年1月13日總統立委投票前3天，柯文哲10日上班日到宜蘭掃街，支持者瘋狂跟隨，中午跟到羅東鎮中山公園，聚集大批人群與柯互動，待著不走。

這次藍白初選民調之前，柯文哲特地到宜蘭輔選，讓人連想能否複製兩年多前的柯Ｐ旋風？今天首站地點也就在羅東鎮中山公園的福德廟，同一地點，卻未見人潮，臨離去前只有一位民眾上前要合影。

接著轉往菜市場掃街，行經羅東鎮兒童美語圖書館前坐著一排人，有人見到柯文哲來，竟偷偷跟一旁的人說「不要跟他們握手」；不過當陳琬惠走近伸手向前，對方還是有被握手，面無表情也無熱度。

菜市場早市很多菜販把蔬果擺地上販售，柯文哲、陳琬惠上前握手及大批工作人員舉牌，菜販擔心踩爛青菜，連忙喊「不要踩到」；也有買菜騎車族被擋路，就有一名男子抱怨「你看，這樣我摩托車不能過，走錯地方、走錯地方」，工作人員連忙抱歉。

晚上到知名的羅東夜市掃街時，有逛街民眾或店家與柯文哲合影，但熱度遠不如當年，「阿北」人氣明顯消退。

柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影
柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影

掃街時，柯文哲夫妻、陳琬惠與商攤合影。記者戴永華／攝影
掃街時，柯文哲夫妻、陳琬惠與商攤合影。記者戴永華／攝影

柯文哲陪陳琬惠造勢掃街，行經羅東鎮兒童美語圖書館前坐一排人，有人見到柯文哲來，竟與一旁人竊竊私語「不要跟他們握手」。記者戴永華／攝影
柯文哲陪陳琬惠造勢掃街，行經羅東鎮兒童美語圖書館前坐一排人，有人見到柯文哲來，竟與一旁人竊竊私語「不要跟他們握手」。記者戴永華／攝影

柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影
柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影

羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供
羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供

民進黨 國民黨 民眾黨 陳琬惠 柯文哲 林國漳 吳宗憲

延伸閱讀

被柯文哲搶菜？整盤青菜「被端走」引議 吳亞倫還原現場：吃很飽

柯文哲辣椒水事件破案 綠中市議會黨團指疑點重重

民進黨要求為辣椒水事件指控道歉 黃國昌：不要紮稻草人轉移焦點

分局長「柯P辣椒水事件」 江和樹：有嚴重到要拔官嗎？

相關新聞

九合一風雲／嘉市張啓楷出戰王惠美 藍白合暗潮洶湧

嘉義市長選戰因藍白整合出現關鍵轉折，民眾黨前立委張啓楷代表聯盟出戰，改寫地方派系長年運作模式。然而在嘉義市基層，里長與市議員面臨資源重分配與動員壓力，部分支持者出現流失與邊緣化焦慮。整合雖創造新契機，也帶來組織磨合挑戰。當地方派系與新政治結盟交織，這場藍白合能否轉化為穩定動員力量，還是引發更深層變局？

彰化藍營縣長提名僵局 謝衣鳯：為何到我就跳過初選

國民黨彰化縣下屆縣長人選陷入僵局，積極表態卻面臨家族反對的立委謝衣鳯，昨天接受媒體人黃光芹的專訪，謝提到，黨主席鄭麗文曾說，縣市長若有兩人以上參選，需採協調民調或民調初選，「為何到我就跳過」，也說國民黨彰化縣黨部主委蕭景田發表「她（謝）未獲家人支持參選」是介入別人的規畫，蕭則說，黨已決定徵召不初選。

新北市長藍白合拚民調 綠推青年政見

新北市長藍白合近期將以民調一決勝負，選將各自衝刺聲量。民眾黨參選人黃國昌騎單車分兩天繞行新北，昨從汐止出發，今天接續從林口啟程，下午抵達終點站新北市府；國民黨李四川近期強化自媒體宣傳，要開拓年輕族群好感度。

柯文哲宜蘭輔選人氣不若過往… 陪陳琬惠掃街 民眾怨擋道「走錯地方」

宜蘭縣長選舉將進入藍白合民調，民眾黨創黨主席柯文哲今起陪同黨籍縣長參選人陳琬惠掃街，展開4天強力輔選，但明顯感受「阿北」人氣已不如當年，有民眾看到柯文哲一行人走來，竊竊私語「不要跟他們握手」，還有菜市場騎車男子抱怨擋路，連說「走錯地方」，場面尷尬。

高雄隊就位 賴瑞隆合體議員拍定裝照展氣勢

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆昨連續兩天，與黨籍市議員參選人進行形象定裝照拍攝，展現「高雄隊就定位」的完整陣容與團結氣勢。賴瑞隆強調，團隊秉持共同目標，團結一致守護高雄。

與新手爸媽對談 李四川要當讓年輕人通往未來的橋

國民黨新北市長參選人李四川持續到地方傾聽民意，今前往樹林區與新手爸媽交流及出席中小企業座談。針對少子化、缺工等議題，李四川強調，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，參選市長是希望作為一座橋樑，讓年輕人踩在肩膀上通往未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。