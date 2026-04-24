新北市長藍白合拚民調 綠推青年政見

新北市長藍白合近期將以民調一決勝負，選將各自衝刺聲量。民眾黨參選人黃國昌騎單車分兩天繞行新北，昨從汐止出發，今天接續從林口啟程，下午抵達終點站新北市府；國民黨李四川近期強化自媒體宣傳，要開拓年輕族群好感度。

民進黨蘇巧慧昨公布青年政見，蘇說，新北有一百一十二萬青年市民，她提出涵蓋「知識的支持」、「資金的支持」、「空間的支持」與、「身心的支持」四大方案，在她先前提出幼老照顧「六大福利政見」後，再補上一塊青年照顧拼圖。

對青年資金支持方面，針對返家耕耘的青農，承諾在現有利息補貼基礎上，將一般青農免息額度從二百萬提高至五百萬，專業青農調升至一千萬，同時設立單一窗口協助媒合閒置土地，加速青農尋地速度。

對蘇巧慧政見，國民黨議員呂家愷說，新北是全國年輕人最多的城市，呼籲蘇巧慧不要以為任何政策加上青年兩字就可以叫青年政策，大部分內容與中央現行政策重疊，很多內容是侯友宜市長正推行的政策，了無新意、和現狀脫節，「還以為是在二十二年前縣長蘇貞昌的台北縣時代」。

基隆市長選情火花也增多，藍綠近期在營養午餐議題頻頻過招。民進黨參選人議長童子瑋近日到明德國中訪視營養午餐，傾聽校長和學生心聲。童說，很多家長擔心免費政策後衍生浪費問題，他期望以更高品質、美味用心的餐點，讓每位學童都能珍惜食物。

基隆市府日前宣布中小學學校午餐八月三十一日起全面免費，市長謝國樑昨宣布加碼，教育處規畫每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色，主打在地新鮮食材或特色料理，基隆約二萬三千名市立中小學學子能受惠。