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彰化藍營縣長提名僵局 謝衣鳯：為何到我就跳過初選

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，呼籲黨中央重視基層支持者的民意。圖／聯合報系資料照片
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，呼籲黨中央重視基層支持者的民意。圖／聯合報系資料照片

國民黨彰化縣下屆縣長人選陷入僵局，積極表態卻面臨家族反對的立委謝衣鳯，昨天接受媒體人黃光芹的專訪，謝提到，黨主席鄭麗文曾說，縣市長若有兩人以上參選，需採協調民調或民調初選，「為何到我就跳過」，也說國民黨彰化縣黨部主委蕭景田發表「她（謝）未獲家人支持參選」是介入別人的規畫，蕭則說，黨已決定徵召不初選。

2026九合一選舉

立委謝衣鳯昨天上媒體人黃光芹的「中午來開匯」節目，提到以三月六日、八日的趨勢民調，國民黨內有意參選的謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，在互比式民調中，謝都領先，與民進黨對手陳素月相比，陳三四點八％、謝三一點九％，都在正副誤差範圍內。

謝衣鳯說，她與洪榮章、柯呈枋已發表共同聲明，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，只要三人之中徵召一人，都會放下競爭，全力整合輔選。

謝衣鳯說，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田受訪時，曾要她體諒家人，父母不支持她參選有其考量跟高度，但蕭「不是我的家人」，卻一直代表她父母發言，介入她的生涯規畫，「我已是成年人，可以決定自己未來」。

蕭景田說，對於謝的反駁，他表示尊重，「只是轉述她（謝）父母的話」若謝覺得不舒服，他願道歉，中央既然決定採取徵召，再辦初選或民調已不可能。

蕭景田說，至於要徵召誰參選是黨中央的權力，他無法置喙，說不定最後徵召謝衣鳯，強調站在縣黨部主委的立場，不是負責決策，而是執行輔選，只要中央徵召的人選出來，不管是誰，他都會全力以赴。

民進黨 國民黨 洪榮章 謝衣鳯 鄭麗文 柯呈枋 黃光芹 蕭景田

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