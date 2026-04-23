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高雄隊就位 賴瑞隆合體議員拍定裝照展氣勢

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆昨連續兩天，與黨籍市議員參選人進行形象定裝照拍攝，展現「高雄隊就定位」的完整陣容與團結氣勢。賴瑞隆強調，團隊秉持共同目標，團結一致守護高雄。

2026九合一選舉

賴瑞隆表示，此次拍攝象徵一支「團結、專業、協同打拚」的高雄隊正式成軍。無論是現任議員或新秀，皆在過程中發揮創意與個人特色，展現拚戰精神與活力。

現任議員何權峰、郭建盟、鄭光峰、湯詠瑜著正裝展現穩健專業；張勝富抱著「高雄熊」玩偶；林志誠手捧「蜜柑站長」娃娃；張漢忠做出騎機車姿勢；黃飛鳳、黃秋媖推廣選區的鳳梨、芭樂等；曾為選手的黃文志持弓箭入鏡；黃明太呈現魄力氣勢；陳慧文、李雨庭、林智鴻換上球衣象徵強棒出擊；鄭孟洳戴上拳擊手套揮拳；黃文益則帶著愛犬「小花」一同拍攝，「小花」不時親近賴瑞隆，可愛模樣逗樂全場。

參選人蔡秉璁手持菜、餅、蔥，大玩諧音創意；尹立、黃敬雅擺出年輕流行手勢，顯示貼近新世代的風格；曾為運動員的洪村銘、蘇致榮發揮熱血活力；張以理、張耀中、鄧巧佩、吳昱鋒等人則以奔跑、跳躍、動漫姿勢等呈現巧思；陳琳潔則展現會計師專業形象。原住民議員參選人巫振興更邀請賴瑞隆穿著傳統服飾入鏡，反映出高雄多元共融的城市面貌。

拍攝過程中，賴瑞隆對各式創意來者不拒，與參選人及年輕幕僚頻頻互動、談笑風生，並展現俏皮一面，現場氣氛輕鬆熱烈，發揮滿滿凝聚力。

賴瑞隆指出，未來將持續擘劃市政願景、勤走基層，爭取市民支持。他將扮演好「最強母雞」角色，與所有議員夥伴協同作戰，建立完整的服務體系，讓政策與在地需求無縫接軌；不僅要在2026年打出關鍵勝利，更要打造一支真正為高雄打拚、負責的專業團隊，與市民攜手拚出更進步、幸福的高雄。

民進黨 賴瑞隆 高雄

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