與新手爸媽對談 李四川要當讓年輕人通往未來的橋

國民黨新北市長參選人李四川持續到地方傾聽民意，今前往樹林區與新手爸媽交流及出席中小企業座談。針對少子化、缺工等議題，李四川強調，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，參選市長是希望作為一座橋樑，讓年輕人踩在肩膀上通往未來。

針對少子化現象，李四川表示，以前出生人口每年30萬人，現在可能跌破10萬人，真的「生不如死」，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，因此自己提出「校校有公托」、「容獎鼓勵企托」等政策，就是希望讓政府作為年輕父母的後盾。

出席中小企業座談時，李四川以爭取輝達落腳台北的親身經歷為例，說明現行法規如何讓公務員動輒得咎、競爭力因此流失。他指出，土地的相關法規限制，差點讓輝達投資案破局，持續協調下才完成招商，未來會持續以公眾利益為最大目標，解開卡住城市進步的法規枷鎖，讓公務員敢做事、讓新北持續向前。

李四川說，過去兒子曾問他，已當過三個副市長為何還要選市長？他的答案是「我不是要去做官，我是想作為一條橋梁，讓年輕人踩在我的肩膀上，通往未來。」