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與新手爸媽對談 李四川要當讓年輕人通往未來的橋

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區與新手爸媽交流及出席中小企業座談。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今前往樹林區與新手爸媽交流及出席中小企業座談。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川持續到地方傾聽民意，今前往樹林區與新手爸媽交流及出席中小企業座談。針對少子化、缺工等議題，李四川強調，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，參選市長是希望作為一座橋樑，讓年輕人踩在肩膀上通往未來。

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針對少子化現象，李四川表示，以前出生人口每年30萬人，現在可能跌破10萬人，真的「生不如死」，如何讓父母安心生、安心養，育兒福利政策是關鍵，因此自己提出「校校有公托」、「容獎鼓勵企托」等政策，就是希望讓政府作為年輕父母的後盾。

出席中小企業座談時，李四川以爭取輝達落腳台北的親身經歷為例，說明現行法規如何讓公務員動輒得咎、競爭力因此流失。他指出，土地的相關法規限制，差點讓輝達投資案破局，持續協調下才完成招商，未來會持續以公眾利益為最大目標，解開卡住城市進步的法規枷鎖，讓公務員敢做事、讓新北持續向前。

李四川說，過去兒子曾問他，已當過三個副市長為何還要選市長？他的答案是「我不是要去做官，我是想作為一條橋梁，讓年輕人踩在我的肩膀上，通往未來。」

李四川 國民黨 新北

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