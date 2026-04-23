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賴瑞隆領軍拍選舉定裝照 展現「高雄隊」團結氣勢

中央社／ 高雄23日電
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天起一連2天，與黨籍市議員參選人拍攝形象定裝照，展現團結氣勢。賴瑞隆強調，「高雄隊」秉持共同目標，團結一致守護高雄。

2026九合一選舉

賴瑞隆透過新聞稿表示，此次拍攝象徵一支「團結、專業、協同打拚」的高雄隊正式成軍。無論是現任議員或新秀，皆在過程中發揮創意與個人特色，展現拚戰精神與活力。

團隊表示，拍攝現場參選人展現巧思、創意，議員何權峰、郭建盟、鄭光峰、湯詠瑜著正裝展現穩健專業；張勝富抱著「高雄熊」玩偶；林志誠手捧「蜜柑站長」娃娃；張漢忠做出騎機車姿勢；黃飛鳳、黃秋媖推廣選區的鳳梨、芭樂等。

此外，曾為選手的黃文志持弓箭入鏡；黃明太呈現魄力氣勢；陳慧文、李雨庭、林智鴻換上球衣象徵強棒出擊；鄭孟洳戴上拳擊手套揮拳；黃文益則帶著愛犬「小花」一同拍攝，可愛模樣逗樂全場。

團隊表示，議員參選人蔡秉璁手持菜、餅、蔥，大玩諧音創意；尹立、黃敬雅擺出年輕流行手勢；曾為運動員的洪村銘、蘇致榮熱血上陣；張以理、張耀中、鄧巧佩、吳昱鋒等人以奔跑、跳躍、動漫姿勢展現活力；陳琳潔則展現會計師專業形象。原住民議員參選人巫振興、市長參選人賴瑞隆穿著傳統服飾入鏡。

拍攝過程中，賴瑞隆對各式創意來者不拒，與參選人及年輕幕僚頻頻互動、談笑風生，並展現俏皮一面，現場氣氛活絡。

賴瑞隆表示，將扮演好「最強母雞」角色，與「高雄隊」所有成員協同作戰，建立完整的服務體系，讓政策與在地需求無縫接軌；不僅要在2026年打出關鍵勝利，更要打造一支真正為高雄打拚、負責的專業團隊。

民進黨 高雄 賴瑞隆

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