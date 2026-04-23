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綠縣長參選人林國漳成立宜中校友暨律師後援會 他哽咽感謝相挺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，他哽咽感謝大家相挺。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，他哽咽感謝大家相挺。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，林親自為兩位籌備會召集人楊杰、包漢銘別上特製「臂漳」，不僅呼應林國漳的名字，更象徵後援會正式「開漳」，為宜蘭的未來披荊斬棘，開啟公義新篇章。

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後援會有近百位宜中校友及律師到場，強調這是一場跨越黨派、回歸專業與地緣情誼的集結。宜中校友後援會籌備會召集人楊杰以高中同學的身分出席，他說，宜中人向來人才輩出，校訓「全校一家」更傳承團結愛鄉的傳統，在政治選擇上堅持「選賢與能」。

楊杰是宜蘭縣商業總會前理事長，家族經營養豬育種事業有成，他也曾任中華民國養豬協會前理事長、中央畜產會常董等職，熱心公益。他說，認識林國漳從學生時期至今，看見他30幾年來對法律的專業、對公益的堅持，擔任法扶志工、社大講師，備受各界推崇，這次「內舉不避親」推薦林國漳。

律師後援會籌備會召集人包漢銘律師從專業角度切入，他說，法律界有許多優秀人才，但之所以近百位校友與法律人願意站出來支持林國漳，關鍵在於其「在地深耕的法律實務經驗」，林國漳不管是擔任宜蘭法扶分會長或律師公會理事長，長期在宜蘭基層服務表現「零缺點」，與人為善、溫和理性，了解鄉親的法律需求。

林國漳語帶哽咽表示，母校宜蘭高中與法律界的夥伴是他這幾十年來最重要的養分，宜中教導「全校一家」是他服務的初衷，他宜蘭視為一個大家庭，不論是校友情感，還是律師正義感，都是推動他前進的力量。現場氣氛熱絡，近百位校友與律師高喊「挺國漳、顧宜蘭」，展現團結氣勢。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，近百人到場相挺。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，近百人到場相挺。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，近百人到場相挺。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，近百人到場相挺。圖／林國漳競辦提供

林國漳為兩位籌備會召集人楊杰、包漢銘別上特製「臂漳」，不僅呼應林國漳的名字，更象徵後援會正式「開漳」。圖／林國漳競辦提供
林國漳為兩位籌備會召集人楊杰、包漢銘別上特製「臂漳」，不僅呼應林國漳的名字，更象徵後援會正式「開漳」。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，近百人到場相挺。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳成立「宜中校友後援會暨律師後援會」，近百人到場相挺。圖／林國漳競辦提供

民進黨 宜蘭 林國漳

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