蘇巧慧推4青年政策 藍議員嗆脫節：以為22年前蘇貞昌台北縣時代

2026選戰進入政見戰，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今公布四大青年政見。不過國民黨新北市議員呂家愷說，新北市是全國年輕人最多的城市，不要以為任何政策加上「青年」兩個字就可以叫青年政策，蘇大部分內容與中央現行政策重疊，更有很多內容就是侯友宜市長目前正在推行的政策，完全了無新意、和現狀完全脫節，「還以為是22年前蘇貞昌縣長時的台北縣時代」。

呂家愷說，蘇巧慧提出「微型創業一條龍」，就和青年局的「一條龍創業輔導」，也就是從初期草創到定價、行銷都有專家協助輔導，一模一樣。另蘇提出「活化閒置空間及公辦都更回饋」，更是青年局早已利用市府閒置房舍，在板橋，新莊設立的工作站，以及像是土城電商基地，新北創立方等，也都是都更回饋空間打造的青年創業空間，蘇巧慧若不是故意裝作不知道，就是超級不認真到不清楚侯市長的既有政績。

呂家愷也說，蘇巧慧所謂的協助青農辦法，除貸款部分，農業部已經有相關辦法外，新北市農業局也早就結合各區農會，在針對農業資才和有機生產上，提供申請補助，並且協助相關訓練課程和推廣行銷，另所謂定期舉辦「青年黑客松」，新北市資訊中心早已經連續兩年，和台北市一起舉辦「雙北程式設計節」，也就是青年程式黑客松，今年還會結合新北市青年局一起合辦「AI黑客松」，邀請青年朋友一起來讓新北更進步。

呂家愷強調，要拿香對拜，延續現有的政策，就講清楚，不要明明就是一樣，還大張旗鼓的對外宣傳，這不只是抄襲，更是又一次的欺騙市民。