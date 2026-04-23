姊姊選縣長弟弟選議長 謝衣鳯：謝典霖能否選上議長「各自努力」

藍營下屆縣長人選撟不定，立法委員謝衣鳯今上「中午來開匯」直播訪問，在55分鐘訪談後作出總結，感謝大家關心她的家庭，對她而言家庭不是阻礙而是避風港，彰化縣長選戰有她一定成功，呼籲黨中央趕快提名，讓她和選民共同努力。

匯流新聞網「中午來開匯」以「彰化縣長誰來選？『姊弟互打』釀悲劇？王惠美表態成關鍵？」主持人黃光芹邀請謝衣鳯今上直播，提到3月6日至8日趨勢民調，藍營謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章在黨內互比式民調謝以22.1%領先，另五成三受訪者無法作出選擇，另跟陳素月民調34.8%相比，謝衣鳯31.9%，在正負誤差範圍內，又縣長王惠美迄今未表態支持誰，及國民黨唯彰化縣沒採民調初選或舉辦初選。

謝衣鳯說，陳素月是民進黨推出最強人選，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修認為她（謝衣鳯）是國民黨最強人選，民調跟陳素月伯仲之間，國民黨應加強努力趕緊整合；2020年區域立委選舉她是國民黨在彰化縣唯一當選的候選人，2024選舉也是，去年大罷免連署階段她的沒通過二階，這些都是她現在的優勢，再看過去25年彰化縣長都是立委轉戰過來，陳素月也是立委，這些都是她的優勢。

謝衣鳯又說，國民黨習慣組織、傳統的選戰打法，較忽略中間選民和年輕人的力量，這些大約20萬人，當選戰變五五波，這些人將成勝選關鍵因素，如果忽略國民黨會陷入苦戰，很容易為落選的敗筆

謝衣鳯表示，她和柯、洪參加各項活動希獲選民支持，蕭景田在接彰化縣黨部主委之前推出國民黨考紀會前主委魏平政參選下屆縣長，並希望中央徵召，藍營基層炸鍋，二林鎮黨部主委謝彥慧就是因此請辭，她要反映藍營基層心聲給黨中央，黨主席鄭麗文說過如果縣市長有兩名以上參選人，就採協調民調或民調初選，為什麼到她（謝衣鳯）這裡就跳過？

「善守者強，善攻者贏。」謝衣鳯說，前兩屆立委選舉她守住，現在有贏的決心參選縣長，目前極力往這個目標前進，她的支持者和有相同想法的人共同往這個方向前進，如果她動搖，他們也會動搖和傷心，所以希望黨中央趕快底定彰化縣長人選

當被黃光芹問到胞弟謝典霖選縣長、胞姊選縣長一事，謝衣鳯說，先選議員，再從各黨派議員選出議長，謝典霖擔任議員跟她沒衝突性，謝典霖能否當上議長，「姊弟登山，各自努力。」

謝衣鳯表示，王惠美連任兩屆，每次贏對手10萬票，柯呈枋、洪榮章都出自縣政府，縣長王惠美迄今保持中立，沒支持哪一方，因本（4）月初傳出徵召不是深耕基層的人，她和柯、洪才會發表共同聲明，就算徵召也應從都準備很長時間的3人中產生，否則對誰都不公平，藍營基層也會陷入無止盡恐慌中，她和柯、洪3人也在面對基層詢問黨中央何時公布徵召的等待中被疲勞轟炸。

至於家人支持的問題，謝衣鳯答稱她是一個新女性，自認有自主空間，自身生涯規畫執著，希望打破彰化的傳統偏見、維護女性獨立尊嚴，她是獨立個體，想展現獨特個人政治魅力，堅持想法和理念，自信最能整合藍白，希望黨中央趕快提名。另對縣黨部主委蕭景田說謝衣鳯未獲家人同意參選，謝回答「不要一直代表我父母發言，別介人我的生涯規畫。」