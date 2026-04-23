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藍白合電話民調將啟動 黃國昌今明2天騎自行車爭取選民支持

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者潘俊宏／攝影

新北藍白合受到外界關注，新北市長民調預計在4月底至5月初期間完成。民眾黨新北市長參選人黃國昌今天騎腳踏車，從汐止運動公園出發，一路經過金山、三芝、淡水到八里，爭取民眾支持，明天將從林口出發，一路往新北市政府前進。

2026九合一選舉

而民眾黨新北市議員陳世軒、議員參選人陳怡君、林子宇、吳亞蓁、陳彥廷等人，則是在八里等到黃國昌到來。

黃國昌前幾日直播時提到，選擇以自行車環騎新北，是考量若在上下班尖峰時段使用傳統戰車掃街，容易造成交通阻塞與民眾困擾；騎自行車能更親近市民。

黃國昌分享，過去在荷蘭、日本東京的經驗，國外將自行車與大眾捷運路網完美結合，作為「最後一哩路」的交通工具。針對新北市的交通痛點，現階段捷運站周邊機車與自行車停車空間嚴重不足，導致防火山巷違停亂象。未來致力完善捷運站周邊的轉乘與停車空間規畫，鼓勵大眾將自行車作為通勤工具，真正把新北打造成一個低碳、友善自行車的現代化城市。

另外，近日藍白合電話民調也成為關注焦點，陳世軒等人也透過直播呼籲支持者與新北市民，要幫忙顧電話，還提到若遇到陷阱題，詢問「李四川與蘇巧慧你支持誰？」時，絕對不能從中二選一，必須明確表達「唯一支持黃國昌」。

民調 黃國昌 藍白合 國民黨 民眾黨

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