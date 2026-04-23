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自認民調與陳素月五五波 謝衣鳯質疑國民黨「為何遇到我就跳過？」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委謝衣鳯積極表態參選下屆彰化縣長。聯合報系資料照
國民黨立委謝衣鳯積極表態參選下屆彰化縣長。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長選舉遲未完成提名，表達強烈參選決心的立委謝衣鳯今接受專訪表示，她與民進黨彰化縣長參選人陳素月的民調在伯仲之間，也是最能整合藍白票源的人選，國民黨應盡速完成提名或以民調協調。至於面臨家族反對，她強調，她是一個新女性，有對自身生涯規劃的執著。

2026九合一選舉

謝衣鳯今天接受「中午來開匯」節目專訪時表示，2020年國民黨在立法院是少數，她是彰化唯一民選的國民黨區域立委，2024她順利連任，2025年也挺過大罷免；歷屆彰化縣長選舉勝選的都是立委轉任縣長，因此擔任立委是她的優勢。

謝衣鳯指出，民進黨尤其新潮流派系選舉非常強，如何整合、讓選戰順利開跑是現在的關鍵，因此國民黨要盡快完成提名。國民黨過去在中南部重視組織與傳統選戰打法，卻往往忽略中間選民及年輕人，如今選戰已經變成五五波，過去這些不會表態的中間選民及年輕人就會成為決定關鍵。

謝衣鳯也質疑，為什麼黨中央不盡快提名？縣市長參選人有兩個以上就必須以民調協調或初選，為什麼遇到她就跳過？「善守者強、善攻者贏」，她可以贏，也希望國民黨彰化縣長人選盡快擬定。

謝衣鳯提到，她當初拒絕擔任中央黨部副秘書長一職，就是因為下定決心要參選，因此極力往目標前進，也希望支持者和夥伴往這個方向努力。這時候如果她有動搖或改變方向，支持者及有共同想法的民眾也會跟著動搖或感到傷心失望。

謝衣鳯說，日前突然傳出要徵召考紀會前主委魏平政，也讓藍營基層炸鍋，認為過於突然且感到憂心。二林鎮黨部主委謝彥慧提出請辭，理由就是「不了解為什麼黨中央想要提名魏平政」，這是藍營基層的角度，也是中央沒有重視到的。

主持人黃光芹問，目前是否有跟國民黨主席鄭麗文碰面談過，黨中央及地方的程序目前進行到哪裡？謝衣鳯說，現在沒有協調過，鄭麗文曾說過「縣長選舉是上任的首要任務，兩人以上參選會以民調進行協調」，她呼籲現在就可以回歸這樣的方式進行。

她也向弟弟謝典霖呼籲，兩人會被討論都是因為公職，對於縣民來說，縣長及議長是同一家人可能無法接受，但公職都是民眾選出來的，民眾選出議員，再從各黨派議員選出議長。如果她選上縣長，謝典霖擔任議員是沒有衝突性的，目前就是「姊弟登山、各自努力」。至於蕭景田日前在節目提及謝家紛爭，謝衣鳯說，蕭並非她的家人，請不要代表她的父母在媒體上發言，介入她個人生涯規劃，現在是年輕人要決定自己未來的時刻。

謝衣鳯強調，她是一個新女性，要有自主空間以及對自身生涯規劃的執著，也希望在彰化打破傳統的偏見，維護女性獨立尊嚴。她是獨立個體，想要展現獨特的個人政治魅力，家庭是避風港而非阻礙，這次彰化選舉「成功不一定在我，但有我一定成功。」

對於民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修的表態力挺，謝衣鳯感謝兩人的認同，她說，國民黨必須要了解民進黨已經提名陳素月，民進黨的假想敵是她，她與陳素月的民調也是伯仲之間，因此國民黨應加緊努力。在藍白合的議題上，她是最能整合藍白票的人選，希望黨中央能一併做考量，選戰已經開打，民進黨已經準備好了，國民黨也要盡快提名。

立法院 民進黨 國民黨 謝衣鳯 陳素月

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