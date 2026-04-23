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【重磅快評】陳聖文再蹭楊智伃 別忘送核廢水給賴總統

聯合報／ 主筆室
國民黨北市第三選區（松山、信義）初選結果，「朱家軍」楊智伃意外落馬，而過去曾因「喝核水事件」與楊在國民黨中央黨部爆發激烈口角的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文也發文為楊感到惋惜。圖／聯合報系資料照片
國民黨北市第三選區（松山、信義）初選結果，「朱家軍」楊智伃意外落馬，而過去曾因「喝核水事件」與楊在國民黨中央黨部爆發激烈口角的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文也發文為楊感到惋惜。圖／聯合報系資料照片

被喻為「全國最激烈初選」昨天揭曉，國民黨台北市松山、信義選區議員黨內初選5搶2，國民黨前發言人楊智伃意外出局。去年外送核廢水的民進黨市議員參選人陳聖文這次扮演「暖男」，高調發文貌似為楊智伃打抱不平，其實趁機大酸國民黨。這番惺惺作態，再度喚起網友對陳聖文「核廢水鬧劇」記憶，提醒他別忘了送一瓶給賴清德總統。

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回顧去年8月，陳聖文刻意攜帶在蘭嶼核廢料儲存場放置過夜的瓶裝水，前往國民黨中央黨部抗議，卻遭楊智伃當場一飲而盡，反讓自己陷入尷尬場面，「笑」果十足。新聞畫面廣泛流傳，楊智伃聲量暴增、被冠上「藍營女戰神」稱號；陳聖文則被貼上「跳梁小丑」標籤，原本設計好的政治表演，最終成為反向指標。陳聖文當初蹭了一鼻子灰，如今又想故技重施，以為從哪裡跌倒、就不會從哪裡再跌倒。

國民黨初選昨天一落幕，陳聖文立刻貼文大讚楊智伃當時面對議題的勇氣與承擔，非常適合成為一位民意代表；他也反諷，楊沒有獲得國民黨支持者的青睞，反而是立法院長韓國瑜不斷透過媒體廣告喊話支持的新人許原榮順利出線，國民黨真正重視的是勇氣與行動力？還是背後的政治加持或血脈的傳承？

不過，陳聖文挑撥離間、明褒暗貶的手法太粗糙，表面高度肯定楊智伃，實際卻是借題發揮，大酸國民黨支持者識人不明、國民黨政治文化的結構問題；陳聖文若真心支持楊智伃，為何不在初選前就雪中送炭？選後才裝模作樣、假意聲援，司馬昭之心，路人皆知。更有網友在他臉書留言質疑，當初是誰嗆聲「不要給她鏡頭、無聊至極」？「賴總統要重啟核能，為什麼你不請他喝你加持的水？」

去年那場「杯水交情」，社會輿論一面倒質疑陳聖文秀味十足，如今重提舊事，與其說他是替楊智伃發聲，不如說想重播自己去年的「高光時刻」。關鍵是，陳聖文若還堅持核廢水話題，是否敢以同樣標準檢視自家執政黨？陳聖文頻繁戲劇化手法博取聲量，不僅凸顯個人的政治格調，更令人質疑，這樣的風格是否獲得黨中央與支持者的認同？

賴總統已宣示重啟核能的政策方向，陳聖文仍緊抓過去核廢水的人設，這不只是議題選擇問題，而是政治判斷的斷層。當中央已開始調整路線，地方參選人卻仍停留在舊框架中進行表演式抗爭，結果只會讓自身立場顯得錯位。

陳聖文若堅持反核理念，除了去國民黨中央送水、二度消費楊智伃，他更應該把核廢水送進總統府，才會讓外界見證他的勇氣與承擔。如果那瓶核廢水只敢送給在野黨，就證明反核從來不是信念，只是選擇性的政治投機。

說穿了，真正的問題在人、不在水。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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