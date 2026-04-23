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駁蕭景田「體諒說」 謝衣鳯：不能代表我父母介入生涯規畫

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召的下屆縣長參選人人選。報系資料照
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召的下屆縣長參選人人選。報系資料照

國民黨彰化縣下屆縣長人選陷入僵局，外界看好卻面臨家族反對的立委謝衣鳯，今天中午接受黃光芹主持的「中午來開匯」節目專訪時，質疑新竹縣台中市都採初選決定人選，唯獨彰化縣採取徵召方式。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田回應說，黨中央採徵召不初選的方式不可能改變，至於徵召的人選要由中央決定。

2026九合一選舉

爭取國民黨下屆彰化縣長提名的參選人，包括立委謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，以及由蕭景田向中央推薦徵召的前考紀會主委魏平政。魏平政雖然起步慢，近日也開始高掛選舉看板，全力爭取提名。

蕭景田近來接受媒體專訪時，對於堅決爭取提名的立委謝衣鳯喊話，希望她體諒家人，父母未能支持她參選有其考量與高度，幾年後她自會體會其中道理。不過，謝衣鳯今天接受黃光芹的專訪時，卻質疑蕭景田的說法。

謝衣鳯說，其實蕭景田不是她的家人，卻一直代表她的父母在媒體上發言，介入她的生涯規畫，她已經是成年人，可以自己做決定，決定自己的未來。對於謝衣鳯的反駁，蕭景田表示「尊重」，強調他只是轉述她父母的話，如果謝衣鳯覺得不舒服，他願意道歉。

謝衣鳯提到她與洪榮章、柯呈枋在本月12日發表共同聲明，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，只要3人之中徵召1人，都會放下競爭，全力整合輔選。主持人黃光芹也質疑彰化縣為何不能比照新竹縣及台中市採取初選方式，以致造成目前的僵局。

蕭景田說，彰化縣下屆縣長提名，中央既然決定採取徵召，再辦初選或民調已不可能，至於要徵召誰參選是黨中央的權力，他無法置喙，最後徵召謝衣鳯也說不定，並強調站在縣黨部主委的立場，不是負責決策，而是執行輔選，只要中央徵召的人選出來，不管是誰，他都會全力以赴。

極可能獲國民黨徵召參選彰化縣下屆縣長的前考紀會主委魏平政，近日也開始在街頭大舉高掛選舉看板，全力爭取提名。圖／取自魏平政臉書
極可能獲國民黨徵召參選彰化縣下屆縣長的前考紀會主委魏平政，近日也開始在街頭大舉高掛選舉看板，全力爭取提名。圖／取自魏平政臉書

立委謝衣鳯（左）接受黃光芹主持的「中午來開匯」節目專訪時，質疑新竹縣及台中市都採初選決定人選，唯獨彰化縣採取徵召方式。翻攝自「中午來開匯」節目
立委謝衣鳯（左）接受黃光芹主持的「中午來開匯」節目專訪時，質疑新竹縣及台中市都採初選決定人選，唯獨彰化縣採取徵召方式。翻攝自「中午來開匯」節目

新竹縣 國民黨 台中市 蕭景田 謝衣鳯 彰化縣

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