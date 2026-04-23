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前世情人報到...立委吳宗憲曬抱女照 感性貼文「謝謝妳的到來」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
已經有一個5歲兒子的立委吳宗憲，今天喜獲千金，他貼出手抱愛女的照片，感性貼文「謝謝妳的到來」。圖／吳宗憲臉書
已經有一個5歲兒子的立委吳宗憲，今天喜獲千金，他貼出手抱愛女的照片，感性貼文「謝謝妳的到來」。圖／吳宗憲臉書

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲傳出好消息，他在社群平台貼出愛女出生的照片，寫下「前世情人報到，母女平安，謝謝妳的到來」，畫面中他手抱愛女，露出慈父眼神。底下湧入大批網友祝福，高雄市長參選人柯志恩也留言「恭喜，一切好運都會接著來。」

2026九合一選舉

吳宗憲妻子的預產期原本在下個月，女兒提早幾天報到。吳宗憲今天在社群平台宣布喜訊，並附上一張他身穿藍色醫療隔離服，雙手懷抱著女兒的照片，感動與喜悅之情溢於言表。

貼文曝光後吸引不少立委、議員及網友湧入留言，今年通過黨內初選又喜獲千金「雙喜臨門」，立委萬美玲表示，「恭喜宗憲，好可愛的寶寶！」、新北市議員江怡臻說「恭喜委員喜獲女兒，媽媽辛苦了」、立委廖偉翔說「恭喜宗憲！ 小公主報到，幸福更加倍」。

據了解，吳宗憲並非新手爸，他由於比較晚婚，55歲的他目前有一個5歲活潑可愛的兒子，如今再添一女，有女、有子，網友大讚他就是一個「好」。

隨著長選戰加溫，吳宗憲在黨內民調出線後，最近要與民眾黨參選人再拚一次民調，爭取代表藍白合的縣長參選人出戰下屆宜蘭縣長，網友也預祝他順利通過藍白合民調。

國民黨 高雄 柯志恩 吳宗憲

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