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專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

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影／「全開麥」新北藍綠民調拉鋸戰 民眾指「這原因」藍白合最關鍵！

聯合報／ 記者 何柔嫺 王彥鈞 陳昱凱／台北即時報導
藍白整合結果，快要逼近揭曉日期，整合能否成功也成為藍白最大的挑戰，更令人意外的是，很多民眾認為黃國昌就是會選到底！記者何柔嫺／設計
藍白整合結果，快要逼近揭曉日期，整合能否成功也成為藍白最大的挑戰，更令人意外的是，很多民眾認為黃國昌就是會選到底！記者何柔嫺／設計

2026年新北市長選戰已現煙硝，似乎呈現外熱內冷的詭譎氣氛，藍白工作小組上周開會拍板，新北市長民調預計在四月底至五月初期間完成。根據最新民調顯示，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧支持度差距不大，選情陷入膠著。記者實際走訪新北街頭，發現基層民意呈現高度分歧。受訪民眾對李四川的行政實績多表現肯定，但也對蘇巧慧的女性同理特質抱持期待。

2026九合一選舉

值得關注的是，新北市長參選人之一，具高知名度的民眾黨主席黃國昌，雖然在年輕族群中仍具有影響力，但街頭訪談中也顯露其高負面聲量的隱憂。民眾普遍預期黃國昌將參選到底，這也讓藍白整合進一步陷入「囚徒困境」的政治博弈。在野勢力若無法達成共識，恐將直接影響2026的新北政治版圖。

而新北街頭最「真實」的聲音是甚麼？實地街頭訪問發現， 藍綠白三位參選人中，大家都知道黃國昌，也認為中間選民應該會投黃國昌，但講到誰最有機會當選新北市長，卻不是大部分民眾的選擇，呈現不小的反差。而藍白整合結果，快要逼近揭曉日期，不少民眾雖然期待整合成功，但令人意外的是，也有民眾認為黃國昌會選到底，最赤裸、最不修飾的「全開麥」新北市長街頭大調查給了最真實的答案。

政治 民進黨 國民黨

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