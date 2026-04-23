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爭取年輕族群 李四川threads啟動玩諧音梗「華翠大橋滑脆」
網路社群媒體興起，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室今宣布李四川threads正式啟動。更大玩諧音哽，笑談第一次上「滑脆」大橋，要先做什麼？
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李四川threads貼文分享指，雖然華翠大橋我熟，以前顧交通的時候來回很多次，板橋那端我做過、萬華這端我忙過，但還沒在華翠大橋旁「滑脆」過。
李四川threads說明，對於李四川而言，華翠大橋是連通雙北的重要幹道，過去從政經驗中無論新北或台北，他都有豐富服務經驗，開展工程建設，始終為華翠大橋兩側的民眾努力打拼。
李四川threads開通後，有脆友笑回，只能滑一次，因為旁邊是one滑(萬華)。也有脆友立即詢問，請問川伯何時開放機車上華翠大橋?
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