快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨台南黨部主委「賴系」互搶 郭國文：我的對手是郭再欽

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文登記連任下屆民進黨台南市黨部主委。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文登記連任下屆民進黨台南市黨部主委。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市黨部主委選舉陷入「賴系」內戰，由民進黨台南市黨部主委、立委郭國文，和台南市議會副議長林志展登記參選，郭國文今天表示，這次參選黨部主委的對手不是林志展，而是他背後的民進黨前中執委郭再欽。

2026九合一選舉

外界以「賴系」內戰形容這次黨部主委的選舉，郭國文指出，林志展原先以無黨籍參選，後續因為賴清德站台令他感動，所以為了還人情加入民進黨。賴清德這回也認為他可以勝任黨部主委的角色，沒有必要花時間與精力開闢這個戰場，所以當初試圖勸退林志展。

郭國文說，林志展為何堅持參選，其中一個說法是對他的個人恩怨，但他強調黨部主委具有公共性，不宜聚焦於私人事件，且林志展他堅持參選最主要的理由，是因為背後有人力挺，藏鏡人就是郭再欽。

郭國文表示，自己參選時明確指出民進黨不可以「國民黨化」、不可以淪為「派系政治」，他憂心有人意圖把自己塑造成，類似雲林張榮味的地方強人，過去不管在議長選舉、立委初選、還是這次黨部主委選戰，都要介入。

郭國文指出，為什麼台南會這麼支持民進黨，是早年黨國時期，由國民黨海派、山派把持台南，民進黨靠著本土民主價值，用行動「排山倒海」，打破傳統派系。當初靠著價值、理念與行動贏得支持，現在也必須如此來贏得2026、2028選戰，不能因在台南建立執政基礎，就走回派系政治。

郭國文說，郭再欽涉入台南爐碴、光電，也捲入令台南人心痛的88槍案，和這樣的人掛勾無助於民進黨形象，郭積極參與黨務更容易讓民進黨形象陷入泥淖，甚至可以去問陪同林志展登記的議員，這些人都知道郭再欽扮演的角色。

台南 民進黨 賴清德

延伸閱讀

民進黨台南黨部主委賴系內戰 林志展挑戰郭國文傳出「他」操刀

民進黨南市主委選戰震撼彈 郭國文：其實是和「有爭議的」郭再欽選

黃捷拜會賴瑞隆 強調最強後勤力拚勝選

專訪／議員選舉「團體戰」 黃國昌：西部縣市各提3人百分百達成

相關新聞

專訪／新北藍白誰出戰月底揭曉 黃國昌：整合承諾說到做到

迎戰2026年地方首長選舉，藍白兩黨在新北市、嘉義市及宜蘭縣啟動民調整合，共推人選；其中新北市長民調將在4月底揭曉。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌接受本報專訪時表示，他認為現在已經到了可以做出選擇的成熟時刻；黃國昌也強調，整合是公開的承諾，「我會說到做到」。

被柯文哲搶菜？整盤青菜「被端走」引議 吳亞倫還原現場：吃很飽

前民眾黨主席柯文哲22日晚間與民眾黨主席黃國昌及多位地方參選人前往新北板橋湳雅夜市掃街拜票，期間一段一行人用餐互動的影片在網路引發熱議。

民進黨台南黨部主委「賴系」互搶 郭國文：我的對手是郭再欽

民進黨台南市黨部主委選舉陷入「賴系」內戰，由民進黨台南市黨部主委、立委郭國文，和台南市議會副議長林志展登記參選，郭國文今天表示，這次參選黨部主委的對手不是林志展，而是他背後的民進黨前中執委郭再欽。

吃青菜挨批自私 柯文哲嗆青鳥怎不罵馬鈴薯逐顆檢查「講幹話」

民進黨前主席柯文哲與新北市長參選人黃國昌昨晚帶著參選「小雞」夜市掃街吃美食，過程中出現柯把桌上一盤燙青菜端走，吃掉一大半，剩下再給吃素的議員參選人吳亞倫，網友批他自私、吃相難看。柯文哲今回應，菜大家分著吃很正常，但以青鳥眼光就可以作文章；柯反嗆，進口馬鈴薯發芽，行政院長卓榮泰竟說一個個檢查根本「講幹話」，青鳥是不是要把卓榮泰幹翻了嗎？

民進黨南市主委選戰震撼彈 郭國文：其實是和「有爭議的」郭再欽選

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文連任因副議長林志展參選上演「賴系內戰」，地方議論紛紛為何總統賴清德竟協調不成？上午郭國文接受名嘴訪問時指林志展是民進黨前中執委、涉及88槍案「有爭議的」郭再欽背後支持。

專訪／議員選舉「團體戰」 黃國昌：西部縣市各提3人百分百達成

迎戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌日前接受本報專訪時指出，在大多縣市沒有母雞的情況下，民眾黨採「團體作戰」模式，主打共通政見加入各地議題配合。目前以全台各縣市來看，西半部「每個縣市提名至少三人」的目標百分之百可以達成；相對而言，東半部包括花蓮、台東，則是提名較困難的選區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。