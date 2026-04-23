民進黨台南黨部主委「賴系」互搶 郭國文：我的對手是郭再欽

民進黨台南市黨部主委選舉陷入「賴系」內戰，由民進黨台南市黨部主委、立委郭國文，和台南市議會副議長林志展登記參選，郭國文今天表示，這次參選黨部主委的對手不是林志展，而是他背後的民進黨前中執委郭再欽。

外界以「賴系」內戰形容這次黨部主委的選舉，郭國文指出，林志展原先以無黨籍參選，後續因為賴清德站台令他感動，所以為了還人情加入民進黨。賴清德這回也認為他可以勝任黨部主委的角色，沒有必要花時間與精力開闢這個戰場，所以當初試圖勸退林志展。

郭國文說，林志展為何堅持參選，其中一個說法是對他的個人恩怨，但他強調黨部主委具有公共性，不宜聚焦於私人事件，且林志展他堅持參選最主要的理由，是因為背後有人力挺，藏鏡人就是郭再欽。

郭國文表示，自己參選時明確指出民進黨不可以「國民黨化」、不可以淪為「派系政治」，他憂心有人意圖把自己塑造成，類似雲林張榮味的地方強人，過去不管在議長選舉、立委初選、還是這次黨部主委選戰，都要介入。

郭國文指出，為什麼台南會這麼支持民進黨，是早年黨國時期，由國民黨海派、山派把持台南，民進黨靠著本土民主價值，用行動「排山倒海」，打破傳統派系。當初靠著價值、理念與行動贏得支持，現在也必須如此來贏得2026、2028選戰，不能因在台南建立執政基礎，就走回派系政治。

郭國文說，郭再欽涉入台南爐碴、光電，也捲入令台南人心痛的88槍案，和這樣的人掛勾無助於民進黨形象，郭積極參與黨務更容易讓民進黨形象陷入泥淖，甚至可以去問陪同林志展登記的議員，這些人都知道郭再欽扮演的角色。